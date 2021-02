Κοινωνία

Νέος εμπρησμός σε ΑΤΜ

Δύο αυτόματα μηχανήματα τραπεζικών συναλλαγών καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Δύο μηχανήματα ΑΤΜ στον Βόλο καταστράφηκαν όταν άγνωστοι τους έβαλαν φωτιά λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Ο εμπρησμός είχε στόχο δύο ΑΤΜ διαφορετικών τραπεζών εγκατεστημένα σε σούπερ-μάρκετ της οδού 2ας Νοεμβρίου, όχι μακριά από την Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου.

Η φωτιά κατέστρεψε τα δύο αυτόματα μηχανήματα τραπεζικών συναλλαγών, πάντως χάρη σε άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε στο σούπερ μάρκετ.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην 2ας Νοεμβρίου όσο διαρκούσε η κατάσβεση.