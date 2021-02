Κόσμος

Κορονοϊός: στα επίπεδα της ισπανικής γρίπης οι θάνατοι στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δεν είχαμε γνωρίσει τέτοιον αριθμό θανάτων παρά πριν από 100 και πλέον χρόνια, την περίοδο της πανδημίας, το 1918" αναφέρει επιστήμονας.

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν πλέον το βαρύ ορόσημο των 500.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, σε μια στιγμή που αρκετοί δείκτες, ιδίως ο ρυθμός των εμβολιασμών, δημιουργούν ελπίδες.

«Είναι φρικιαστικό», συνόψισε ο ανοσολόγος Άνθονι Φάουτσι, σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού. «Δεν είχαμε γνωρίσει τέτοιον παρά πριν από 100 και πλέον χρόνια, την περίοδο της πανδημίας (της επιλεγόμενης ισπανικής γρίπης) το 1918», θύμισε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. «Αυτό είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία. Σε δεκαετίες, ο κόσμος θα μιλάει ακόμα για την περίοδο που πέθαναν τόσοι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, ο αριθμός των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα ανερχόταν σε 498.786 σήμερα στις 02:00 (ώρα Ελλάδας). Ο πρώτος θάνατος εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός είχε καταγραφεί στις ΗΠΑ πριν από έναν χρόνο, την 29η Φεβρουαρίου 2020. Δεν πέρασαν παρά τρεις μήνες ώσπου η χώρα να ξεπεράσει το όριο των 100.000 νεκρών. Το ορόσημο των 400.000 θανάτων ξεπεράστηκε τον Ιανουάριο, την παραμονή της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μετέτρεψε τον αγώνα εναντίον της πανδημίας σε απόλυτη προτεραιότητά του στην αρχή της θητείας του.

Για να εικονογραφήσει το ορόσημο του μισού εκατομμυρίου θανάτων, η εφημερίδα New York Times επέλεξε να τυπώσει στην πρώτη της σελίδα ένα γράφημα: μια μεγάλη στήλη, όπου κάθε κουκκίδα αντιπροσωπεύει έναν θάνατο στις ΗΠΑ. Η βάση αυτής της στήλης, που αντιπροσωπεύει τους θανάτους των τελευταίων μηνών, είναι σχεδόν εντελώς μαύρη. «500.000! Είναι σχεδόν 70.000 περισσότεροι από όλους τους Αμερικανούς που σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια περίοδο τεσσάρων ετών», υπογράμμισε την Παρασκευή ο Τζο Μπάιντεν. Όλη αυτή η οδύνη...». Αλλά, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εργοστάσιο της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer στην πόλη Καλαμαζού (Μίσιγκαν), ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε επίσης ότι ο αυξανόμενος ρυθμός του εμβολιασμού φέρνει ελπίδα.

Με κατά μέσον όρο 1,7 εκατ. ενέσεις να γίνονται καθημερινά, που αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο τις επόμενες εβδομάδες, τόνισε πως είναι σίγουρος ότι υπάρχει δυνατότητα να παραχθούν και να χορηγηθούν 600 εκατ. δόσεις — αυτός ο αριθμός σημαίνει πρακτικά την ανοσοποίηση όλου του πληθυσμού — μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ως εδώ, έχουν λάβει την πρώτη δόση ενός από τα δύο εγκεκριμένα εμβόλια (Pfizer/BioNTech και Moderna) 61 εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους τα 18 εκατ. έχουν λάβει και τη δεύτερη.

Άλλη μια ενθαρρυντική ένδειξη: μετά την έξαρση της πανδημίας τον Ιανουάριο, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος θανάτων εξαιτίας της COVID-19 και μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 βρίσκονται σε καθαρή πτώση, σύμφωνα με τα δεδομένα του COVID Tracking Project. Το κύμα πολικού ψύχους και οι χιονοθύελλες που πλήττουν τη χώρα εδώ και πάνω από μία εβδομάδα ωστόσο επιβράδυναν την εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης. Η διανομή 6 εκατ. δόσεων εμβολίων καθυστέρησε και όλες οι αμερικανικές πολιτείες κατέγραψαν καθυστερήσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.