Κοινωνία

Κορονοϊός: νεογέννητο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ

Το μωράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού λίγες ημέρες μετά την γέννησή του στο Παίδων Αγία Σοφία.

Ένα βρέφος μόλις 20 ημερών είναι το νεότερο άτομο στη χώρα μας που νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ με κορονοϊό.

Την περασμένη Τετάρτη προς Πέμπτη το μωρό παρουσίασε έντονη αναπνευστική δυσχέρεια και γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Αγλαϊα Κυριακού που διαθέτει ΜΕΘ covid για παιδιά και διασωληνώθηκε.

Το νεογέννητο βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και αν και έχει διασωληνωθεί η κατάστασή του είναι σταθερή.