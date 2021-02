Οικονομία

“Μήδεια” - ΔΕΔΔΗΕ: έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του Δικτύου Μέσης Τάσης, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες των συνεργείων του στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης στις περιοχές Άγιος Στέφανος, Δροσιά, Άνοιξη Διόνυσος, Εκάλη και Κηφισιά.

Επισημαίνεται ότι στις πληγείσες περιοχές των Βορείων Προαστίων πραγματοποιούνται σήμερα έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης για την αντικατάσταση – πλήρη επιδιόρθωση στοιχείων του Δικτύου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν επανηλεκτροδοτηθεί όλα τα νοικοκυριά, όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρία τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500. Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία του παραμένουν στις πληγείσες περιοχές για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου και εάν προκύψουν προβλήματα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει συγνώμη από τους καταναλωτές για την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς αυτής κακοκαιρίας και ευχαριστεί θερμά το τεχνικό του προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους, καθώς και την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, για τη συνδρομή τους στη μάχη με το χρόνο που δόθηκε για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών από την Μήδεια.