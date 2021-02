Κοινωνία

Νεκρός ο οδηγός που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το βράδυ της Κυριακής, άνδρες της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρό τον 52χρονο οδηγό, που είχε πέσε με το ΙΧ του σε αρδευτικό κανάλι, στην Ραψομανίκη Ημαθίας.

Tο αυτοκίνητο έπεσε στο κανάλι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αρκετά μέτρα το όχημα, σε σημείο όπου στη συνέχεια, στήθηκε η επιχείρηση των ανδρών της ΕΜΑΚ.

