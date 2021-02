Αχαΐα

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα σε φυλακές στην Πάτρα

Ήδη τρεις κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ συναγερμός επικρατεί στις φυλακές.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα λόγω της τεράστιας διασποράς κορονοϊού σε κρατούμενους.

Αρχικά εντοπίστηκαν 22 κρούσματα αλλά σύντομα έγινε γνωστό ότι τα κρούσματα έφθασαν τα 37.

Ένας κρατούμενος εμφάνισε συμπτωματολογία και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Άγιος Ανδρέας".

Στο ίδιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν λίγο αργότερα άλλοι δύο κρατούμενοι των φυλακών, που εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό και εμφάνισαν συμπτώματα.

Ερωτηματικά υπάρχουν για το τι θα γίνει με τους υπόλοιπους 35 κρατούμενους που έχουν εντοπιστεί θετικοί και βρίσκονται στις φυλακές.

Πηγή: tempo24