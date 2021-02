Κοινωνία

Ελευσίνα: συναγερμός για εισροή υδάτων σε πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλοίο πήρε κλίση προς τα αριστερά, ενώ εντός του βρισκόταν ο φύλακας.

Μικρή κλίση προς τα αριστερά, έπειτα από μικρή εισροή υδάτων στο μηχανοστάσιο, πήρε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Μυτιλήνη» που βρίσκεται παραβεβλημένο σε έτερο πλοίο στη θαλάσσια περιοχή "ΒΛΥΧΑ" Ελευσίνας.

Ο φύλακας του πλοίου παρελήφθη με ασφάλεια από δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκαν η πλοιοκτήτρια εταιρεία του "Μυτιλήνη" και ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας για τις δικές τους ενέργειες.

Στον νεότερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο από ιδιώτη ναυπηγό, η εισροή υδάτων έχει σταματήσει, ενώ σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση υφάλων.