Κοινωνία

Ελευσίνα: συναγερμός για πλοίο που πήρε κλίση

Το πλοίο πήρε κλίση προς τα αριστερά, ενώ εντός του βρισκόταν ο φύλακας.

Aπό μετατόπιση έρματος και όχι εισροή υδάτων, σημειώθηκε χθες το πρωί η μικρή κλίση στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» που βρίσκεται παραβεβλημένο σε έτερο πλοίο ευρισκόμενο πάνω σε πλωτή δεξαμενή, στη θαλάσσια περιοχή «ΒΛΥΧΑ» Ελευσίνας.

Ο φύλακας του πλοίου παρελήφθη με ασφάλεια από δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκαν η πλοιοκτήτρια εταιρεία του "Μυτιλήνη" και ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας για τις δικές τους ενέργειες.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, το πλοίο έχει σταθεροποιηθεί και με δικά της μέσα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για περαιτέρω έλεγχο.