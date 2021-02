Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καπραβέλος: τουλάχιστον μία εβδομάδα παράταση στο lockdown (βίντεο)

"Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να μιλά για άρση του lockdown", τόνισε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου».