Έμπολα: Αυξάνονται οι νεκροί στο Κονγκό

Επανεμφανίστηκε ο φονικός ιός. Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο ιός Έμπολα μετά την επανεμφάνισή του αυτόν τον μήνα στο ανατολικό τμήμα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντιστέκεται στα υγειονομικά μέτρα, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για ευρεία εξάπλωση της επιδημίας, γνωστοποίησε χθες Κυριακή ανώτερος τοπικός αξιωματούχος.

Από την αναγγελία της επανεμφάνισής του, την 7η Φεβρουαρίου, «έχουμε καταγράψει έξι κρούσματα του Έμπολα. Χάσαμε τέσσερις ασθενείς. Δύο πέθαναν την Παρασκευή και το Σάββατο. Συνεχίζουμε να παρέχουμε φροντίδες σε δύο ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΚΘΕ (σ.σ. Κέντρο Θεραπείας του Έμπολα) στην Κατουά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Δρ. Εζέν Σιαλιτά, επαρχιακός υπουργός Υγείας στο Βόρειο Κίβου (ανατολικά). Ακόμη δύο ασθενείς πέθαναν την 3η και τη 10η Φεβρουαρίου.

«Ορισμένες οικογένειες αρνούνται κατηγορηματικά να γίνει απολύμανση στα σπίτια τους, όπως και αξιοπρεπείς (αλλά) και ασφαλείς ταφές», στηλίτευσε ο Δρ. Σιαλιτά, κρίνοντας πως «ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμη πως ο Έμπολα επανεμφανίστηκε».

Όπως και στο παρελθόν, μέρος του πληθυσμού στην περιοχή αρνείται να πιστέψει ότι υπάρχει ο Έμπολα και εναντιώνεται στα μέτρα που επιβάλλονται για την αποτροπή μολύνσεων, ιδίως να αποφεύγεται κάθε σωματική επαφή με ασθενείς και να μην πλένονται τα πτώματα ανθρώπων που υπέκυψαν εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο ιός.

Η δέκατη επιδημία του Έμπολα, που κηρύχθηκε την 1η Αυγούστου 2018 στην περιοχή, δεν τερματίστηκε παρά την 25η Ιουνίου 2020, εν μέρει εξαιτίας της δράσης ένοπλων οργανώσεων, εν μέρει εξαιτίας της αντίστασης του πληθυσμού στα υγειονομικά μέτρα που πήραν οι αρχές.

Με πάνω από 2.200 επιβεβαιωμένους θανάτους, θεωρείται η χειρότερη επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αφότου ταυτοποιήθηκε ο ιός, το 1976.

Τη 18η Νοεμβρίου 2020, η ΛΔ Κονγκό ανακοίνωνε επίσημα το τέλος της 11ης επιδημίας του Έμπολα, στην επαρχία του Ισημερινού (βορειοδυτικά), η οποία είχε απολογισμό 55 θανάτους επί συνόλου 130 καταγεγραμμένων κρουσμάτων.

Κρούσματα του Έμπολα έχουν επίσης καταγραφεί στη Γουινέα, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους ήδη πέντε άνθρωποι.

Ο ιός Έμπολα, που ταυτοποίησε το 1976 διεθνής ομάδα επιδημιολόγων, συμπεριλαμβανομένων του βέλγου Πέτερ Πιό και του κονγκολέζου καθηγητή Μουγέμπε, μεταδίδεται στον άνθρωπο από μολυσμένα ζώα. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω των σωματικών υγρών. Τα συμπτώματα της νόσου που προκαλεί είναι ο πυρετός, οι εμετοί, οι αιμορραγίες, η διάρροια.