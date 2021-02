Κόσμος

“Μαμά σήκω”: Συγκλονιστικό βίντεο με παιδιά να κλαίνε δίπλα στην τραυματισμένη μητέρα τους

Γροθιά στο στομάχι οι σπαρακτικές κραυγές δύο παιδιών πάνω από την αναίσθητη μητέρα τους που χτυπήθηκε από έκρηξη στην Καμπούλ.

Ένα σπαρακτικό βίντεο που δείχνει δύο παιδιά να κλαίνε κοντά στο σώμα της μητέρας τους, η οποία είναι χωρίς τις αισθήσεις της, μετά μια έκρηξη την Κυριακή στην Καμπούλ, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στο Αφγανιστάν έπειτα από 40 χρόνια πολέμου.

"Μαμά σήκω ... Μαμά", ακούγονται τα δύο κοριτσάκια, το ένα είναι μέσα στα αίματα, να φωνάζουν δίπλα στη μητέρα τους η οποία κείτεται στο πεζοδρόμιο, τραυματισμένη από την έκρηξη, σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε ντόπιος δημοσιογράφος.

"Γύρω στις 4.22 μ.μ., τρομοκράτες πυροδότησαν μια νάρκη στην Καμπούλ. Ο οδηγός του οχήματος της αστυνομίας, το οποίο αποτελούσε τον στόχο, και ένα παιδί του δρόμου σκοτώθηκαν, πέντε άλλοι άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο παιδιά τραυματίστηκαν", δήλωσε ο Φερντάους Φαραμάρτζ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πρωτεύουσας.

"Τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η μητέρα δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά", διευκρίνισε, αναφερόμενος στο βίντεο.

Το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε αμέσως μετά την έκρηξη, και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Δείχνει, μέσα από τον καπνό και τη σκόνη, άψυχα σώματα πάνω στην άσφαλτο, και αυτές τις δύο μικρούλες δίπλα στη μητέρα τους που δεν έχει τις αισθήσεις της.

Μαμά, με ακούς;", φωνάζει κλαίγοντας η μια μικρή καθώς η μητέρα μεταφέρεται σε ένα αυτοκίνητο.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, αλλά οι αφγανικές δυνάμεις είναι οι πρώτοι στόχοι των Ταλιμπάν, οι οποίοι τους επιτίθενται καθημερινά.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών, ωστόσο, δήλωσε ότι η έκρηξη "δεν έχει καμία σχέση" με τους Ταλιμπάν.

Αβάσταχτο

Το βίντεο έκανε αμέσως τους Αφγανούς χρήστες του διαδικτύου να εξοργιστούν, να νιώσουν φρίκη, χρησιμοποιώντας το hashtag "Μαμά, σήκω", γραμμένο στη γλώσσα Νταρί.

"Είναι αβάσταχτο να βλέπεις αυτή τη μητέρα και τα παιδιά της έτσι", αντέδρασε ο Ετζάζ Μαλιλκζάντα στο Twitter.

"Πώς μπορούν αυτοί που το κάνουν να κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, όταν βλέπουν τα παιδιά να κλαίνε μπροστά στην τραυματισμένη μητέρα τους; Αυτό πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ", δήλωσε η Φαουζία Κούφι, μέλος της αντιπροσωπείας διαπραγματευτών της Καμπούλ στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τους Ταλιμπάν.

Η βία στο Αφγανιστάν έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, παρά τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στο Κατάρ, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο.

Στην πρωτεύουσα, οι εκρήξεις είναι σχεδόν καθημερινές και στις αγροτικές περιοχές μαίνονται οι μάχες.

Οι στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων, υπερασπιστών δικαιωμάτων, δικαστών και πολιτικών έχουν γίνει επίσης όλο και πιο συχνές.

Η Ουάσινγκτον και η Καμπούλ κατηγόρησαν τους Ταλιμπάν γι αυτές, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το περιστατικό της Κυριακής σημειώθηκε την ώρα που η νέα κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες μέρες την απόφασή της για την αποχώρηση των στρατιωτών της από τη χώρα που είχε προγραμματιστεί έως τον Μάιο, σύμφωνα με την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε το Φεβρουάριο του 2020 στη Ντόχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ταλιμπάν.