Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: “Καταπέλτης” το ένταλμα σύλληψης

Σοκάρουν τα στοιχεία εναντίον του. Την Τετάρτη η απολογία του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη. Τι υποστηρίζει ο ίδιος. Στην Ευελπίδων ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Από το κελί του στη ΓΑΔΑ προετοιμάζει την απολογία του ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος θα επανέλθει την Τετάρτη στην Ευελπίδων κατηγορούμενος για βαριές πράξεις σεξουαλικής βίας.

Το αδίκημα που αντιμετωπίζει ο γνωστός σκηνοθέτης, βιασμός κατά συρροή, είναι ένα πολύ σοβαρό κακούργημα που τιμωρείται με πολυετή κάθειρξη και σε αυτή τη φάση προβλέπεται ακόμα και προφυλάκιση.

Το ένταλμα σύλληψης είναι καταπέλτης. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος:

προσέγγιζε μεθοδικά και συστηματικά τα θύματα

καλλιεργούσε κλίμα εμπιστοσύνης με τους ανηλίκους

ασκούσε βία ή οδηγούσε τα θύματα σε κατάσταση αναισθησίας

είχε έμμονη και συστηματική εγκληματική ροπή για πολλά έτη

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει σχεδιάσει και άλλες παρόμοιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων

Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα τον προφυλακίσουν ή εάν θα τον αφήσουν ελεύθερο με όρους. Εκείνο που θα παίξει ρόλο στην απόφασή τους είναι καταρχάς το αποδεικτικό υλικό, το πόσο “δεμένη” είναι η δικογραφία.

Ο ίδιος πάντως αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τους καταγγέλλοντες και μάλιστα γι αυτό το λόγο θα του επιδειχθούν και φωτογραφίες των νεαρών όταν ήταν ανήλικοι, μήπως κάποιον τον ανακαλέσει στη μνήμη του.

Οι δικαστικές αρχές έχουν στα χέρια τους και διερευνούν τρεις υποθέσεις σε βάρος του σκηνοθέτη, η μία μάλιστα αναμένεται να αρχειοθετηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι παραγεγραμμένη. Επομένως η ανακρίτρια έχει στα χέρια της ουσιαστικά δύο περιπτώσεις να διερευνήσει.

Παράλληλα, η εισαγγελία αναμένει το φάκελο με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πειθαρχικό όργανο του σωματείου Ελλήνων ηθοποιών.

Στις 10:30 έφθασε στην Ευελπίδων ο πρόεδρος του Σωματείου, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος θα καταθέσει τα στοιχεία και από εκεί και πέρα θα ερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα που αφορούν άλλους γνωστούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Και μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί και μία μήνυση για βιασμό που έχει υποβληθεί σε βάρος ηθοποιού.