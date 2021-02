Κοινωνία

Βλάχος στον ΑΝΤ1: Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις για σεξουαλική κακοποίηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ο εντολέας μου ανακουφίστηκε από τη σύλληψη Λιγνάδη” ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος του 25χρονου που κατέθεσε μήνυση για βιασμό.