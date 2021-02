Life

Ρώμας για υπόθεση Λιγνάδη: η Μενδώνη έχει παραιτηθεί και δεν το ξέρει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση Λιγνάδη, την υπουργό Πολιτισμού και την απαίτηση των ηθοποιών.

Για την υπόθεση Λιγνάδη μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο δημοφιλής ηθοποιός, Χάρης Ρώμας.

Αναφερόμενος στην υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι έχει παραιτηθεί και δεν το ξέρει…

“Έχει παραιτηθεί στη συνείδηση του κόσμου. Δεν την συμφέρει να μένει εκεί ως “σάκος του μποξ”. Δεν την αποδέχεται πλέον ο κόσμος του Πολιτισμού” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρώμας.

Σχολίασε ότι η υπουργός φαίνεται πως δεν έχει το πολιτικό ένστικτο να τοποθετηθεί σωστά στην υπόθεση Λιγνάδη, ενώ σημείωσε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα για το θέμα του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Τόνισε ακόμα ότι είναι η στιγμή να καθαρίσει ο τόπος και ότι οι ηθοποιοί ζητούν να σπάσει το “απόστημα” στο χώρο της τέχνης.