Αθλητικά

ΝΒΑ – Μπακς: Ασταμάτητος ο “Giannis”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους, που τους φέρνει στην τρίτη θέση της Ανατολής.

Τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη σημείωσαν οι Μπακς που επικράτησαν στο Μιλγουόκι του Σακραμέντο με 128-115. Τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-13, που τους φέρνει στην τρίτη θέση της Ανατολής πίσω από Φιλαδέλφια (20-11) και Μπρούκλιν (20-12).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους (8/17 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 19/24 βολές), 18 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν και ο Κρις Μίντλετον με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σημείωσε 2 πόντους ενώ είχε και 4 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 13 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Κινγκς ο ρούκι Ταϊρίς Χάλιμπερτον είχε 23 πόντους ενώ από 13 πόντους σημείωσαν οι Ντε’Αρον Φοξ και Μπάντι Χιλντ.