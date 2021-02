Πολιτική

ΕΕ: Σύνοδος ΥΠΕΞ με τη συμμετοχή του Άντονι Μπλίνκεν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν δίωρη τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό ομόλογό τους, Άντονι Μπλίνκεν. Πού αναμένεται να επικεντρωθούν οι συζητήσεις.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Η ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή από ελληνικής πλευράς, του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν δίωρη τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό ομόλογό τους, Άντονι Μπλίνκεν. Οι συζητήσεις τους αναμένεται να επικεντρωθούν στη Ρωσία, στην Κίνα, στο Ιράν, στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην κλιματική αλλαγή και στην πανδημία.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη «φορτωμένη» ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, περιλαμβάνονται όλα τα θέματα, εκτός από αυτό της Τουρκίας. Θα συζητηθούν οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, η κατάσταση στη Λευκορωσία, το Ιράν, το Χονκ Κόνγκ, η Βιρμανία, η Αφρική, η στρατηγική γειτονίας και η λεγόμενη «Στρατηγική Πυξίδα».

Όσον αφορά την Ρωσία, λίγες εβδομάδες μετά το δύσκολο ταξίδι του Ύπατου Εκπροσώπου, Ζοζέπ Μπορέλ στη Μόσχα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ καλούνται να συμφωνήσουν ποιές θα είναι οι συνέπειες για την έλλειψη βούλησης που επέδειξε η Μόσχα στην ενίσχυση των δεσμών με την ΕΕ. Σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή πηγή, η ΕΕ είναι ενωμένη στην ανάγκη για ένα σταθερό μήνυμα κατά της Μόσχας, όμως παράλληλα οι υπουργοί πρέπει να εξετάσουν πώς να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία.

Σε απάντηση στη σύλληψη και την καταδίκη του πολιτικού αντιπάλου Αλεξέι Ναβάλνι, οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ ενδέχεται να συμφωνήσουν στην προετοιμασία στοχευμένων κυρώσεων. "Η συζήτηση από μόνη της είναι ανοιχτή", δήλωσε μια ευρωπαϊκή πηγή. Ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν ευρύτερες κυρώσεις, στοχεύοντας στους ολιγάρχες, ενώ κάποιες άλλες χώρες θα ήθελαν να μπει η νομική βάση για μέτρα που να στοχεύουν εκείνους που εμπλέκονται άμεσα στη σύλληψη και την καταδίκη του Ναβάλνι. Αυτά τα μέτρα, εάν αποφασιστούν, θα μπορούσαν να ληφθούν βάσει του νέου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας θα αποτελέσουν αντικείμενο στρατηγικής συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής στις 25-26 Μαρτίου.

Τέλος, για το Ιράν, οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να αναφερθούν εν συντομία στο θέμα της πυρηνικής συμφωνίας, καθώς η Τεχεράνη απομακρύνεται περισσότερο από τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (JCPOA).