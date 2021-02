Πολιτισμός

Διαμαρτυρία καλλιτεχνών στο υπουργείο Πολιτισμού (εικόνες)

Καλλιτέχνες ζητούν την παραίτηση της Λίνας Μενδώνη, με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη.

Έξω από το κτήριο του υπουργείου Πολιτισμού συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 9 το πρωί μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος , προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα γεγονότα που αφορούν σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο χώρο του θεάτρου.

Τα μέλη του Σωματείου, ζητούν την παραίτηση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, έπειτα από τις καταγγελίες γύρω από το πρόσωπο του σκηνοθέτη - ηθοποιού, Δημήτρη Λιγνάδη.

«Σήμερα υπάρχει μια αυθόρμητη προσέλευση έξω από το ΥΠΠΟ, ανθρώπων που ζητάμε την αξιοπρέπεια του χώρου μας, ζητάμε, όπως γράφει το τεράστιο πανώ μας "Μενδώνη παραιτήσου"» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, (ΠΟΘΑ) Κώστας Κεχαγιόγλου.

«Ζητάμε», συνεχίζει ο ίδιος, «να υπάρχει υψηλή προστασία νομική και ηθική, για όσους αποφασίζουν να καταγγείλουν φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς, κακοποιητικές πράξεις, όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η κοινωνία είναι έτοιμη να ακούσει. Η υπουργός Πολιτισμού και ο πρωθυπουργός ολιγώρησαν».

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, καταθέτει στον εισαγγελέα για την υπόθεση καταγγελιών «σεξουαλικής βίας» στο θέατρο.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" μίλησαν οι ηθοποιοί Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Γιάννης Στάνκογλου, οι οποίοι συμμετέχουν στην διαμαρτυρία.