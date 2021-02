Οικονομία

Πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις ύψους 2,4 δις

Έρχονται πληρωμές σε 4,9 περίπου εκατομμύρια δικαιούχους έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Καταβολές της τάξης των 2,4 δισ. ευρώ, που αφορούν σε 4,9 περίπου εκατομμύρια δικαιούχους, θα γίνουν έως το τέλος Φεβρουαρίου από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

e-ΕΦΚΑ:

1. Στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει:

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, ποσό 490,7 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στις κύριες και επικουρικές συντάξεις 1.060.698 δικαιούχων. Πρόκειται για συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, ποσό 491,9 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις 1.061.503 συνταξιούχων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ποσό 481,9 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις 879.445 συνταξιούχων των τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, ποσό 548,1 εκατ. ευρώ σε 917.424 συνταξιούχους του Δημοσίου και των τ. ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα 22-26 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17,2 εκατ. ευρώ σε 935 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Όσον αφορά στις έκτακτες πληρωμές:

Την περίοδο 23-26 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 600.000 ευρώ σε 1.200 δικαιούχους, λόγω της παράτασης των συντάξεων αναπηρίας για τον Μάρτιο 2021

ΟΠΕΚΑ

O Oργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα καταβάλει στις 26 Φεβρουαρίου τα ακόλουθα επιδόματα:

Αναπηρικό επίδομα: Θα καταβληθούν 68,7 εκατ. ευρώ σε 168.800 δικαιούχους.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Θα καταβληθούν 58,1 εκατ. ευρώ σε 266.495 δικαιούχους.

Επίδομα στέγασης: Θα καταβληθούν 32,4 εκατ. ευρώ σε 265.368 δικαιούχους.

Επίδομα γέννησης: Θα καταβληθούν 12,7 εκατ. ευρώ σε 12.660 δικαιούχους.

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Θα καταβληθούν 11,3 εκατ. ευρώ σε 35.101 δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της συνεισφοράς του Δημοσίου στα δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» θα καταβληθούν 25,7 εκατ. ευρώ σε 110.000 δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της συνεισφοράς του Δημοσίου σε δάνεια για την προστασία της κύριας κατοικίας (Ιανουάριος 2021) θα καταβληθούν 255.761 ευρώ σε 3.455 δικαιούχους.

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Θα καταβληθούν 237 χιλ. ευρώ σε 944 δικαιούχους.

Επίδομα ορεινών περιοχών: Θα καταβληθεί 1,46 εκατ. ευρώ σε 2.9293 δικαιούχους.

Επίδομα ομογενών προσφύγων: Θα καταβληθούν 240 χιλ. ευρώ σε 6.826 δικαιούχους.

Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: Θα καταβληθούν 123 χιλ. ευρώ σε 155 δικαιούχους.

ΟΑΕΔ

Για την περίοδο 21-27 Φεβρουαρίου, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει:

32 εκατ. ευρώ σε 83.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

41 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.

594.000 ευρώ σε 475 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

540.000 ευρώ σε 593 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, θα γίνουν οι πληρωμές αποζημιώσεων ειδικού σκοπού από μονομερείς δηλώσεις (Β' ευκαιρία):

Για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγούς και τουριστικούς οδηγούς, για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020.

Για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020.

Για τους απολυμένους λόγω του κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ"

2. Στις 26 Φεβρουαρίου 2021, θα γίνουν οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' φάσης) και ορθές επαναλήψεις για τον Ιανουάριο 2021, καθώς και για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, για:

εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β' φάσης του μήνα,

εργαζόμενους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές Β' φάσης.