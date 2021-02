Πολιτική

Βόζεμπεργκ: η Μενδώνη οφείλει να παραιτηθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντικειμενικά έχει την πολιτική ευθύνη της επιλογής, τόνισε μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Την άποψη ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη οφείλει να παραιτηθεί, διότι εκ του θεσμικού της ρόλου έχει αντικειμενικά την πολιτική ευθύνη της επιλογής (σσ: του Δ. Λιγνάδη), εξέφρασε με δηλώσεις της στο ΘΕΜΑ 104.6 η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν επιρρίπτει στην υπουργό Πολιτισμού ούτε απόπειρα συγκάλυψης, ούτε ότι γνώριζε εκ των προτέρων για τις πράξεις του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Η κυρία Βόζεμπεργκ σημείωσε ότι η κυρία Μενδώνη πρέπει να διευκολύνει τον πρωθυπουργό, διότι είναι ευθύνη της υπουργού η επιλογή των προσώπων, είτε ξεγελάστηκε, είτε εξαπατήθηκε όπως είπε.

Δεν είναι ευθύνη του πρωθυπουργού, αλλά του εκάστοτε υπουργού η επιλογή προσώπων, τόνισε η ευρωβουλευτής, προσθέτοντας ότι ο Πολιτισμός είναι η βιτρίνα της χώρας.

Η κυρία Βόζεμπεργκ επέκρινε επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και όσους στοχοποιούν τον κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να τολμούν με θρασύτητα να στρέφονται κατά του προσώπου του πρωθυπουργού.

Υπερασπιζόμενη δε τον πρωθυπουργό τόνισε ότι «ένας Κυριάκος Μητσοτάκης που αν μη τι άλλο κανένας δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι είναι ένας άριστος οικογενειάρχης και πατέρας και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δεχθεί ότι υπάρχει κάποιος στην κυβερνητική δομή να κάνει αυτά τα αίσχη, δεν υπάρχει περίπτωση να γνώριζε, ούτε να φανταστεί κάτι τέτοιο».

Τέλος εξέφρασε την άποψη ότι το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας για τους βιασμούς ανηλίκων είναι ήπιο και πρέπει να αυστηροποιηθεί. Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να ξαναδεί το θέμα της παραγραφής επισήμανε.