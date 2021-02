Life

Αναστασοπούλου στο “Πρωινό”: ήξερα πάνω από 20 χρόνια για τον Λιγνάδη, αλλά... (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός, που συμμετείχε σε διαμαρτυρία καλλιτεχνών έξω από το Υπ. Πολιτισμού, με αίτημα την παραίτηση της Λίνας Μενδώνη.