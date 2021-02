Πολιτική

Χάρτης σε παιδικό βιβλίο δείχνει ότι η βόρεια Κύπρος ανήκει στην Τουρκία!

Σφοδρές αντιδράσεις στα social media. Ποια ήταν η απάντηση του εκδοτικού οίκου.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα φωτογραφίες μίας έκδοσης παιδικού βιβλίου, σχετικά με την γεωγραφία, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η οποία ανέγραφε πως το βόρειο τμήμα της Κύπρου ανήκει στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την έκδοση: «Μαθαίνω και εξερευνώ: Η Ευρώπη» η οποία ασχολείται με την Γηραιά Ήπειρο και δίνει πληροφορίες στα μικρά παιδιά για τις χώρες και τα μέρη της Ευρώπης. Μάλιστα τα παιδιά καλούνται στην συνέχεια να συμπληρώσουν σχετικό παζλ.

Ωστόσο όπως παρατήρησαν αρκετοί, οι οποίοι στην συνέχεια έδωσαν έκταση στο ζήτημα μέσω του Facebook, στην αναφορά για την Κύπρο, αναγραφόταν πως «Η Κύπρος είναι νησί της Μεσογείου και το βόρειο τμήμα της ανήκει στην Τουρκία».

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των χρηστών του διαδικτύου οι οποίοι κάλεσαν την εκδότρια εταιρεία να ανακαλέσει αφού η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε παιδιά και τα οποία διδάσκονταν με αυτόν τον τρόπο πως η παράνομη κατοχή της μισής Κύπρου από την Τουρκία η οποία είναι αποτέλεσμα της Εισβολής, νομιμοποιείται.

Το θέμα προκάλεσε τελικά την απάντηση από τις «εκδόσεις Ψυχογιός» οι οποίες με ανακοίνωσή τους στο Facebook ενημερώνουν πως η συγκεκριμένη έκδοση αποσύρεται άμεσα από την αγορά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από τις εκδόσεις Ψυχογιός:

Αγαπητοί αναγνώστες λυπούμαστε ιδιαίτερα για το λάθος στην έκδοσή μας "Μαθαίνω και εξερευνώ: Η Ευρώπη "και την αποσύρουμε από την αγορά προχωρώντας σε διόρθωση κι επανεκτύπωση.

Προφανώς και τα κατεχόμενα δεν μπορούν να μεταφραστούν ότι «ανήκουν» στην Τουρκία.

Προφανώς και το λάθος του μεταφραστή δεν έπρεπε να ξεφύγει και από τον επιμελητή μας.

Έχουμε εκδώσει πολλούς τίτλους για την Κύπρο μας και κατανοούμε το μέγεθος του λάθους, ειδικά σε μια παιδική έκδοση που περνάει μηνύματα στα παιδιά μας.

Ζητούμε και πάλι συγγνώμη και δηλώνουμε πως το προϊόν κατέβηκε από το site μας και από αύριο αποσύρεται από όλη την αγορά.

Με εκτίμηση,

Εκδόσεις Ψυχογιός