Super League: Έγραψε ιστορία ο Βύντρα

Ποιο ρεκόρ έσπασε ο αρχηγός της Λαμίας.

Ο Λουκάς Βύντρα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής, που έπαιξε στην Α' Εθνική/Super League, έχοντας κλείσει τα 40 χρόνια του, χωρίς να είναι τερματοφύλακας, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας. Ο Λουκάς Βύντρα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 115 μέρες, αφού ένας τραυματισμός αρχικά και ο κορονοϊός στη συνέχεια, δεν του είχαν επιτρέψει να αγωνιστεί από τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Και αναμενόταν να σπάσει το ρεκόρ του Τάσου Μητρόπουλου, να γίνει δηλαδή ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης γηπέδου, που αγωνίζεται στην ιστορία της Α' Εθνικής/Super League. Ο Βύντρα έκλεισε πριν από λίγες μέρες και τα 40 χρόνια του, για να κάνει στην Τούμπα διπλό ρεκόρ. Έγινε και ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης γηπέδου, αλλά και ο πρώτος παίκτης γηπέδου, που αγωνίζεται με κλεισμένα τα 40 χρόνια.

Πλέον μόνο τρεις τερματοφύλακες βρίσκονται ψηλότερά του και αν ο αμυντικός της Λαμίας παίξει ως το τέλος των πλέι άουτ, μπορεί να ξεπεράσει τους δύο από αυτούς. Ο Λουκάς Βύντρα έφτασε τις 278 συμμετοχές στην Α' Εθνική/Super League, τις 520 συνολικά σε πρωταθλήματα και 654 σε όλες τις διοργανώσεις σε συλλογικό επίπεδο.

Η παρουσία των Βύντρα και Πίτι, ο οποίος και αυτός πλησιάζει τα 40 έτη, ανέβασαν το μέσο όρο της ηλικίας της ενδεκάδας της Λαμίας στα 30 χρόνια, 5 μήνες και 22 μέρες, που είναι η 3η μεγαλύτερη σε ηλικία ενδεκάδα του φετινού πρωταθλήματος Super League. Μόνο ο Απόλλων Σμύρνης σε δύο παιχνίδια είχε μεγαλύτερη σε ηλικία ενδεκάδα.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ποδοσφαιριστές στην κατηγορία:

1. Μίλαν Σέβο, 40 ετών, 6 μηνών και 11 ημερών

26.03.2000, Τρίκαλα – ΟΦΗ

2. Αντώνης Νικοπολίδης, 40 ετών, 3 μηνών και 2 ημερών

17.04.2011, Ολυμπιακός – ΑΕΛ

3. Φώτης Στρακόσα, 40 ετών, ενός μήνα και 26 ημερών

25.05.2005, Πανιώνιος – Εργοτέλης

4. Λουκάς Βύντρα, 40 ετών και 16 ημερών

21.02.2021, ΠΑΟΚ – Λαμία

5. Βαγγέλης Χοσάδας, 39 ετών, 9 μηνών και 2 ημερών

19.11.2000, Ηρακλής – ΟΦΗ

6. Τάσος Μητρόπουλος, 39 ετών, 9 μηνών και 2 ημερών

25.05.1997, Βέροια – ΟΦΗ

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες γηπέδου

1. Λουκάς Βύντρα, 40 ετών και 16 ημερών

21.02.2021, ΠΑΟΚ – Λαμία

2. Τάσος Μητρόπουλος, 39 ετών, 9 μηνών και 2 ημερών

25.05.1997, Βέροια – ΟΦΗ

3. Φρανθίσκο Πίτι, 39 ετών, 8 μηνών και 28 ημερών

21.02.2021, ΠΑΟΚ – Λαμία

4. Νίκος Νιόπλιας, 39 ετών, 4 μηνών και 5 ημερών

22.05.2004 Χαλκηδόνα – Ακράτητος

5. Κριστόφ Βαζέχα, 39 ετών, 1 μήνα και 2 ημερών

21.12.2003, Παναθηναϊκός - Πανηλειακός