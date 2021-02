Life

Στάνκογλου στο “Πρωινό”: το αίτημα για παραίτηση της Μενδώνη κρύβει “πολλά πράγματα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός, συμμετείχε σε διαμαρτυρία καλλιτεχνών έξω από το Υπ. Πολιτισμού, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη.