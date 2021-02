Κοινωνία

Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο

Θρήνος για τον νεαρό μοτοσικλετιστή που "έσβησε" στην άσφαλτο. Δύο οι τραυματίες.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 28χρονος μοτοσικλετιστής συνέπεια τροχαίου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως με την Χίου, στην περιοχή του Περιστερίου.

Ειδικότερα, στις 20:35, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 28χρονος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 28χρονου.

Από τη σύγκρουση, ελαφρά τραυματίστηκαν η 23χρονη συνεπιβάτισσα της μοτοσικλέτας, καθώς και ο 41χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.