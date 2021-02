Παράξενα

Θρίλερ με νεαρό που τον έριξαν σε ρεματιά

Τον άκουσαν τα ξημερώματα να καλεί σε βοήθεια. Τον ανέσυραν οι πυροσβέστες.

Νεαρός άνδρας από την Αταλάντη βρέθηκε τα ξημερώματα τραυματισμένος στην περιοχή "Λυκόρεμα" στο Θεολόγο Φθιώτιδας.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον άνδρα άκουσε κάποιος τα ξημερώματα να καλεί σε βοήθεια και ενημέρωσε αστυνομία και ΕΚΑΒ.



Η επιχείρηση διάσωσης



Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το ΠΚ της Αταλάντης, ενώ κλήθηκε και η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, αφου ο νεαρός ήταν πεσμένος σε μια ρεματιά σε βάθος 40 μέτρων περίπου και ήταν δύσκολη η ανάσυρσή του.

Τελικά στις 7:30 το πρωί οι πυροσβέστες της Αταλάντης κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματισμένο νεαρό και να τον ανεβάσουν με το φορείο πάνω στο δρόμο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Τον πέταξαν στη ρεματιά μετά από καυγά



Ο άνδρας ήταν πάρα πολύ εξασθενημένος, αφού πρέπει να ήταν πεσμένος στη ρεματιά όλη τη νύχτα και εκτός από τα χτυπήματα που έφερε, πάλεψε και με τη παγωνιά.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός βρέθηκε εκεί μετά από καβγά και φέρεται ότι κάποιοι τον πέταξαν στη ρεματιά.

Όλα αυτά βέβαια θα εξακριβωθούν τις επόμενες ώρες από την αστυνομία και το ΑΤ Αταλάντης που ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός βρέθηκε πεσμένος τη νύχτα στη ρεματιά του Θεολόγου στη Λοκρίδα.

