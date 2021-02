Οικονομία

Πιερρακάκης για lockdown: έρχονται αλλαγές στα sms για την αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις τεχνολογικές λύσεις που εξετάζονται, το 13033, αλλά και για τους εμβολιασμούς για τον κορονοϊό, τα ραντεβού και το πιστοποιητικό.

Τα 55.000 αγγίζουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί μέσα από το gov.gr, όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσθέτοντας ότι σύντομα θα ξεκινήσει η διάθεσή τους και μέσα από τα ΚΕΠ.

Αναφορικά με τη χρήση του, ο υπουργός σημείωσε ότι «για αρχή είναι μια βεβαίωση που έχει υγειονομικό χαρακτήρα. Όμως έχει ανοίξει μια συζήτηση στην Ε.Ε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για το πώς θα μπορούσε μια εκδοχή αυτής της βεβαίωσης να τη χρησιμοποιούμε και σαν εργαλείο διευκόλυνσης, για παράδειγμα να μπορεί κανείς να περνά τα σύνορα ευκολότερα, χωρίς να κάνει τεστ».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι το ποσοστό των ραντεβού σε σχέση με τους εμβολιασμούς ξεπερνά το 95%, φτάνοντας σχεδόν το 98%, ενώ αποκάλυψε ότι έχουν προγραμματιστεί 1.045.000 ραντεβού για το εμβόλιο. «Από αυτούς, οι 468.000 έχουν κάνει την πρώτη δόση και οι 230.000 έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Όσο δε θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα των εμβολίων, ολοένα και περισσότεροι θα μπαίνουν στην πλατφόρμα», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα του λιανεμπορίου, επισήμανε ότι το υπουργείο εξετάζει τεχνολογικές λύσεις σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης για την κυκλοφορία των πολιτών πέρα από τα SMS στον πενταψήφιο αριθμό 13033, ωστόσο δεν είναι ακόμα σε επίπεδο ανακοινώσεων.

Πηγή: skai.gr