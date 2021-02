Πολιτική

Εντός της περιοχής ερευνών το "Τσεσμέ"

Το τουρκικό πλοίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής ερευνών, ενώ παρακολουθείται διακριτικά από σκάφος του Λιμενικού.

Μεταξύ της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου βρίσκεται το τουρκικό πλοίο «Τσεσμέ», το οποίο, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ξεκίνησε τις εργασίες του.

Το «Τσεσμέ» κινείται σε διεθνή ύδατα, αλλά σε μια περιοχή που η μοναδική αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση ερευνών στην στήλη ύδατος είναι η ελληνική κυβέρνηση. Το πλοίο παρακολουθείται διακριτικά από ένα σκάφος του Λιμενικού, ενώ δεν συνοδεύεται από κάποιο πολεμικό τουρκικό πλοίο. Διατηρεί δε τη χαμηλή ταχύτητα περίπου 5-6 κόμβων.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα προκαλεί εκ νέου με δηλώσεις της για το Αιγαίο, καθώς κατηγόρησε την Αθήνα για αύξηση της έντασης. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολή, κατηγόρησαν την Ελλάδα για τις υποθαλάσσιες εργασίες που πραγματοποιεί μεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Παράλληλα ισχυρίστηκαν πως στις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιεί συμπεριέλαβε αποστρατιωτικοποιημένα νησιά.

Πάντως, αρμόδιες πηγές, αποδίδουν την απόφαση της Άγκυρας να στείλει στο Αιγαίο το «Τσεσμέ» λίγες ημέρες πριν από την υπολογιζόμενη διεξαγωγή του 62ου γύρου των διερευνητικών συνομιλιών στην Αθήνα σε μια χρησιμοποιημένη τακτική της Τουρκίας, να εξωτερικεύει προς Δυσμάς προβλήματα που δημιουργούνται στα ανατολικά της.