Μπιμπίλας για υπόθεση Λιγνάδη: ο δρόμος ανήκει στη Δικαιοσύνη

Για πάνω από μία ώρα βρέθηκε στο εισαγγελικό γραφείο ο πρόεδρος του ΣΕΗ. Τι δήλωσε για τις καταγγελίες στο χώρο της Τέχνης.

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) Σπύρος Μπιμπίλας, προκειμένου να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι προσκόμισε στους εισαγγελείς, που διεξάγουν την σχετική έρευνα, τους φακέλους με τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στο ΣΕΗ από μέλη του και αφορούν σε σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση κάθε μορφής.

“Άρχισε η διαδικασία. Το λόγο έχει τώρα η Δικαιοσύνη. Μην περιμένετε να σας πούμε λεπτομέρειες. Ο δρόμος ανήκει στη Δικαιοσύνη” αρκέστηκε να πει ο κ. Μπιμπίλας.

Ξεκινά έτσι και επίσημα η έρευνα για τις καταγγελίες με την κλήτευση των θυμάτων, των προσώπων που καταγγέλλονται αλλά και μαρτύρων.