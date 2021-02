Πολιτική

Ευρωβουλή - Γιάννης Λαγός: ακρόαση για την άρση ασυλίας

Κλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για το πρώτο αίτημα περί άρσης της ασυλίας του.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ακρόαση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει σήμερα ο καταδικασθείς σε 13 χρόνια και 8 μήνες κάθειρξη, ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, στο πλαίσιο της διαδικασίας άρσης της βουλευτικής του ασυλίας.

Η σημερινή ακρόαση του Γιάννη Λαγού στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, δεν αφορά το αίτημα άρσης της ασυλίας που κατατέθηκε μετά την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η σημερινή ακρόαση του κ. Λαγού αφορά το πρώτο αίτημα ασυλίας που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τη μήνυση από το Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι για την ακραία ξενοφοβική ομιλία του στην Ολομέλεια το Νοέμβριο 2019.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του ΕΚ που είναι η αρμόδια για την υπόθεση, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωβουλής, έχει καλέσει το Μάρτιο το Γιάννη Λαγό σε ακρόαση για το θέμα της ενοχής του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στη συνέχεια αναμένεται η σύνταξη σχετικής Έκθεσης που έχει αναλάβει η Γαλλίδα Πρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών αναμένεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να παραπεμφθεί το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα με δύο μήνες από τώρα.