Πελώνη: Καλή υπουργός η Μενδώνη, ατυχής η έκφραση για τον Λιγνάδη

Θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για το πλαίσιο που θα αποτρέπει φαινόμενα κακοποίησης. Τι είπε για την πανδημία, τους εμβολιασμούς και την οικονομία.

«Το τελευταίο διάστημα η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη μια σειρά από αποτρόπαιες πράξεις που έρχονται στο προσκήνιο μετά τις θαρραλέες καταγγελίες θυμάτων», ανέφερε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή στήριξε, ενθάρρυνε και παρότρυνε όποιον έχει να καταγγείλει κάτι μεμπτό, να μη φοβηθεί», τόνισε.

Και πρόσθεσε «Η έκρηξη του μίτου στη χώρα μας έγινε μετά τη δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου σε ημερίδα με τον τίτλο ‘Σπάσε τη σιωπή' που διοργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μια γενναία πράξη για την οποία τη συνεχάρη ο πρωθυπουργός ενθαρρύνοντας τα θύματα κακοποίησης να μιλήσουν δημόσια, να καταγγείλουν περιστατικά καταχρηστικής βίας και κακοποίησης και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη».

Τόνισε επίσης χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Η ελληνική κοινωνία είναι κοινωνία αρχών και αξιών που απορρίπτει κάθε μορφή βίας και κακοποίησης απ' όποιον κι αν προέρχεται. Ακούμε τα θύματα. Τα στηρίζουμε. Το κράτος δικαίου έχει εργαλεία να κρίνει και να τιμωρήσει. Να διευκολύνει το δρόμο της αποκάλυψης και της στήριξης των θυμάτων αντί της σιωπής και της συγκάλυψης. Για να αποδοθεί δικαιοσύνη για όσα έγιναν. Και να προληφθούν και αποτραπούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο κανένας δεν θα μπορεί αστόχαστα και χωρίς συνέπειες να περνά τα όρια και τις κόκκινες γραμμές».

Όπως είπε η κ. Πελώνη «η χώρα χρειάζεται κώδικες δεοντολογίας, ένα πλαίσιο που θα αποτρέπει την κάθε μορφής κακοποίηση, θα εκπαιδεύει στο σεβασμό και θα καλλιεργεί την κοινωνική συμβίωση με όρους αξιοπρέπειας από όλους προς όλους. Η κυβέρνηση θα λάβει συνολικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Τις πρωτοβουλίες θα ανακοινώσει πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός ήδη ζήτησε συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών την Πέμπτη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με προεξέχον την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου. Γιατί ένα πρόβλημα κοινωνικό κινδυνεύει να χάσει την ουσία του, να οδηγήσει σε πλαστούς διχασμούς και να εκτροχιάσει τον δημόσιο διάλογο. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους».

Αναφερόμενη στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε πως ήταν «ατυχής» η έκφραση για τον Δημήτρη Λιγνάδη (σ.σ. πως είναι επικίνδυνος άνθρωπος) και ο επικοινωνιακός χειρισμός του ζητήματος.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, δεν συνιστά λόγο αποπομπής ένας ατυχής επικοινωνιακός χειρισμός και ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την Λ. Μενδώνη, την οποία χαρακτήρισε καλή υπουργό, με σημαντικό έργο στο υπουργείο Πολιτισμού.

Ερωτηθείσα αν η κ. Μενδώνη χαίρει της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού, απάντησε καταφατικά.

Ο κορονοϊός και η πορεία των εμβολιασμών

Αναφερόμενη στη συνέχεια στις εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία και την πορεία των εμβολιασμών, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε: «Το επιδημιολογικό φορτίο στην χώρα μας την περασμένη εβδομάδα παρέμεινε σταθερό, με τον κυλιόμενο μέσο όρο να ανέρχεται σε 1.040 νέα κρούσματα ανά ημέρα και μέση ηλικία τα 44 έτη. Παρατηρήθηκε, δηλαδή μια σταθεροποίηση της πανδημίας στην Αττική -με εξαίρεση τη Σαλαμίνα και την Τροιζηνία- και το Rt μειώθηκε κάτω από το 1, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα τελευταία μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Σταθεροποίηση παρατηρείται, επίσης, στην Αχαΐα και τη Θεσσαλονίκη.

Δυστυχώς, ωστόσο, το μεταλλαγμένο βρετανικό στέλεχος εμφανίζει μεγάλη διασπορά σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς έχουν ήδη ανιχνευθεί περισσότερα από 760 κρούσματα σε 32 περιφερειακές ενότητες. Ανησυχητική είναι η κυκλοφορία της μετάλλαξης της Νότιας Αφρικής στην περιοχή του Ευόσμου γεγονός που επιβάλλει αυξημένη επιτήρηση. Πέρα από το αυστηρό lockdown στην περιοχή αυτή αυξάνονται και τα test για την έγκαιρη ιχνηλάτηση των φορέων».

Τόνισε ωστόσο πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «ο ιός είναι εδώ, η διασπορά του παραμένει εκτεταμένη και οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Διανύουμε το τελευταίο μίλι του μαραθώνιου, συνεχίζουμε την άμυνα και ταυτόχρονα εντείνουμε την αντεπίθεση με την επιχείρηση «Ελευθερία». Εντός της ημέρας θα ξεπεράσουμε τους 700.000 εμβολιασμούς και οι ρυθμοί επιταχύνονται ανάλογα με τις ροές των εμβολίων που φτάνουν στη χώρα μας. Ήδη, καθώς αυξάνεται ο εμβολιασμός στις ηλικίες 75 ετών και άνω, παρατηρείται μείωση των νέων κρουσμάτων στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Και αυτό αποτελεί πραγματικά ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελπιδοφόρο μήνυμα».

Όπως είπε: «Γίνεται έτσι προφανές ότι όσο προχωράει ο εμβολιασμός και προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι συνάνθρωποί μας, τόσο θα μειώνεται ο αριθμός των νοσούντων που θα εμφανίσουν βαριά λοίμωξη και θα χρειαστούν νοσηλεία. Σημειώνεται ότι από την Παρασκευή εκδίδεται αυτόματα μέσω του gov.gr η βεβαίωση εμβολιασμού για όσους έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Από σήμερα θα εκδίδεται και μέσω των ΚΕΠ».

Μέτρα στήριξης για την οικονομία

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην οικονομία, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε πως «καθώς συνεχίζονται οι περιορισμοί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα η κυβέρνηση επεκτείνει και διευρύνει τα μέτρα στήριξης στους ανέργους, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Διατέθηκαν ήδη 24 δισ. ευρώ το 2020 και έχουν προγραμματιστεί επιπλέον μέτρα 5,9 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου.

Πέρα απ' αυτά δρομολογείται η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» που θα παρέχει επιδότηση για διάστημα 8 μηνών, μεγάλου μέρους της δόσης επιχειρηματικών δανείων, που θα φτάνει στο 90% για συνεπείς δανειολήπτες και έως το 80% της δόσης για μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Επιλέξιμες θα είναι μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ελεύθεροι επιχειρηματίες που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια».

Πρόσθεσε ακόμη πως «από σήμερα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη νέα δράση του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), «e-λιανικό», που αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά».

Κλείνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, λέγοντας:

Την Τετάρτη, στις 11 το πρωί, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστούν σημαντικά νομοσχέδια, όπως το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού Δικαίου αναφορικά με τις σχέσεις γονέων τέκνων, το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την τηλεργασία.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή στη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Την Σύνοδο θα απασχολήσουν κυρίως η τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας COVID-19, θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οι σχέσεις με τη ‘Νότια Γειτονία'».

"Πυρά" από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση

«Τρεις μέρες μετά την συνέντευξη Τύπου της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά την οποία ανέφερε πως ο κ. Λιγνάδης –τον οποίον η ίδια τοποθέτησε στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου- την εξαπάτησε και τους εξαπάτησε, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος κ. Πελώνη, δηλώνει σήμερα πως η κυβέρνηση στηρίζει την κ. Μενδώνη, «που είναι μία καλή υπουργός με σημαντικό έργο στο υπουργείο Πολιτισμού, παρά τον ατυχή επικοινωνιακό χειρισμό της που δεν συνιστά λόγο αποπομπής της». Τελικά δεν εξαπατήθηκε η κ. Μενδώνη, ούτε οι άλλοι που αναφέρει η ίδια; Άρα, αν αυτή η δήλωση ήταν ατυχής επικοινωνιακός χειρισμός από μέρους της υπουργού Πολιτισμού, ποια δήλωση θα θεωρούνταν επιτυχής; Τελικά γνώριζε για τον κ. Λιγνάδη η κυβέρνηση και η υπουργός; Τελικά δεν γνώριζε; Τελικά, υπάρχει κάποιος από την κυβέρνηση που να μπορεί να απαντήσει στα μείζονα και σοβαρά ερωτήματα που τίθενται από το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά και την ίδια την κοινωνία σχετικά με την υπόθεση του κ. Λιγνάδη; Τελικά, αυτή η περιβόητη πολιτική ευθύνη που αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας, που βρίσκεται;», αναφέρει σε δήλωσή της η Τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σια Αναγνωστοπούλου.

«Ούτε το “άδειασμα” στην υπουργό Πολιτισμού, ούτε οι κυβερνητικοί αντιπερισπασμοί, μέσω των συζητήσεων στη βουλή, μπορούν να κρύψουν τις ευθύνες του πρωθυπουργού στην επιλογή και τη διατήρηση του Λιγνάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες στη διατήρηση ενός κοινωνικού, οικονομικού, εργασιακού και νομοθετικού πλαισίου, που παράγει δράστες και θύματα, ενώ ταυτόχρονα εκβιάζει τη σιωπή τους», αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του με αφρομή τις δηλώσεις της Αριστοτελίας Πελώνη.

«"Ατυχές επικοινωνιακά" το σχόλιο της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής εκπροσώπου κ. Πελώνη για τον χειρισμό της υπόθεσης Λιγνάδη από την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μενδώνη. Για την Κυβέρνηση το μόνο ζήτημα που υπάρχει και στην υπόθεση Λιγνάδη, όπως και σε όλα όσα έχει διαχειριστεί στο "διάβα της", είναι το πως αυτό έχει καταγραφεί επικοινωνιακά, τίποτε άλλο», αναφέρει σε σχόλιο του το Γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25.