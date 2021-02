Life

“Παρουσιάστε!”: Ταξίαρχος για μια εβδομάδα! (εικόνες)

Ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ μας υπόσχονται οι πρωταγωνιστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν για ακόμη δύο επεισόδια τον καλύτερο τους εαυτό για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Τι θα δούμε απόψε, στον ΑΝΤ1, στις 21:00

Ο Ταξίαρχος ανακοινώνει ότι οι διοικητές θα αναλάβουν έκαστος τη θέση του Ταξίαρχου για μια εβδομάδα εναλλάξ, έχοντας απόλυτη και αποκλειστική εξουσία στο στρατόπεδο. Όποιος τα πάει καλύτερα, θα κερδίσει πόντους στη μάχη για τη διαδοχή του στην Ταξιαρχία. Πρώτος αναλαμβάνει ο Σκορδάς και επιβάλλει καθεστώς επιβράβευσης χωρίς γαϊδουροφωνές, σκληρή εκπαίδευση και τιμωρίες. Οι φαντάροι το εκμεταλλεύονται στο έπακρο για να λουφάρουν περισσότερο από ποτέ. Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, ο Γούλας καταπίνει την περηφάνια του και ενθαρρύνει το νέο «καθεστώς», βέβαιος ότι ο Σκορδάς θα αποτύχει και η Ταξιαρχία θα καταλήξει στο δικό του τσεπάκι. Ο Έλτον, με το χαρτί ελληνικής υπηκοότητας πλέον στα χέρια του, συνεχίζει να «μυείται» στην κουλτούρα της νέας «πατρίδας» του. Η απόλυτη «μύηση» όμως έρχεται με τον ταχυδρόμο ο οποίος του φέρνει το χαρτί κατάταξης στον στρατό…

