Πολιτισμός

Θάσος: επέστρεψαν ανάγλυφα εκμαγεία από το Λούβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα γύψινα εκμαγεία αποτελούσαν μέρος των κινητών και πολιτιστικών ιδιωτικών μνημείων του Λούβρου.

Στο αρχαιολογικό μουσείο Θάσου παραδόθηκαν πριν από λίγες μέρες τα εκμαγεία από τρεις ανάγλυφες μαρμάρινες πλάκες που κοσμούσαν ένα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο στην ερμηνεία του μνημείο της αστικής τοπογραφίας της αρχαίας πόλης της Θάσου, τη λεγόμενη δίοδο των θεωρών.

Όπως επισημαίνει η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου Σταυρούλα Δαδάκη, «τα τρία ανάγλυφα βρέθηκαν πεσμένα μέσα στον διάδρομο, το 1864, από τον αρχαιολόγο Emmanuel Miller, στην πρώτη ουσιαστική ανασκαφική έρευνα που επιχειρήθηκε στη Θάσο. Μαζί βρέθηκαν και ενεπίγραφοι λίθοι που έφεραν ονόματα αρχόντων του νησιού, εξ ου και το όνομα θεώριον που έδωσε ο ίδιος. Τα ανάγλυφα μεταφέρθηκαν στο Παρίσι και έκτοτε εκτίθενται στο Μουσείο του Λούβρου».

«Τα γύψινα εκμαγεία», επισημαίνει η κ. Δαδάκη, «κατασκευάστηκαν στο Εργαστήριο Εκμάγευσης της ένωσης Εθνικών Μουσείων της Γαλλίας (Reuniondes Musee Nationaux) και φυλάσσονταν στις αποθήκες του τμήματος Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών αρχαιοτήτων του Μουσείου του Λούβρου, αποτελώντας μέρος των κινητών και πολιτιστικών ιδιωτικών μνημείων του Λούβρου».

Τι ήταν η δίοδος των θεωρών

Η δίοδος των θεωρών αποτελούσε έναν διάδρομο από δύο παράλληλους καλοφτιαγμένους μαρμάρινους τοίχους, μήκους 11μ., που διαμορφώνεται στη ΒΑ γωνία της αρχαίας αγοράς της Θάσου και συνέδεε την τελευταία με τα πρανή της πλαγιάς της ακρόπολης, όπου αναπτύσσονται τα αρχαία ιερά, Αρτεμίσιο, Διονύσιο, Ποσειδώνιο. Στο μέσον του ενός τοίχου είχε ενσωματωθεί μια μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφες μορφές που απεικόνιζαν τον Απόλλωνα με κιθάρα στο χέρι να στεφανώνεται από μια γυναικεία μορφή από τη μια πλευρά και τρεις Νύμφες από την άλλη πλευρά μιας ορθογώνιας εσοχής. Η δεύτερη πλάκα απεικόνιζε τον Ερμή με μια γυναικεία μορφή και η τρίτη τις τρεις Χάριτες. Χρονολογούνται μεταξύ 480-475 π.Χ και αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της γλυπτικής τέχνης που άνθισε στο νησί από τα αρχαϊκά ακόμη χρόνια.

Οι ενέργειες για τον εμπλουτισμό της μόνιμης έκθεσης του αρχαιολογικού μουσείου της Θάσου με τα εκμαγεία των γλυπτών αυτών, ξεκίνησαν το 2011 ύστερα από σχετικό αίτημα του τότε δημάρχου Θάσου Κώστα Χατζηεμμανουήλ και με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ανασκαφών της Γαλλικής Αρχαιολογικής σχολή στο νησί της Θάσου. Οι ενέργειες αυτές συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια τόσο από τις διοικήσεις του δήμου Θάσου, τις διευθύνσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων και πάντα με τη συνεργασία της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.

Με χρηματοδότηση της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα και μιας επιχείρησης μαρμάρου που εδρεύει στο νησί, οι πλάκες μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο ώστε θα ενταχθούν στη μόνιμη έκθεση του, μετά τη σχετική έγκριση. Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου, προγραμματίζουν για το καλοκαίρι, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσουν το γεγονός.