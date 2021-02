Κοινωνία

Σε αργία ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθητή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 62χρονος, ο οποίος είναι μακρινός συγγενής της οικογένειας του παιδιού, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Κατηγορείται για ασέλγεια παρουσία πολλών ατόμων.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 62χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση μαθητή του από την ηλικία των 8 ετών.

Ο καθηγητής συνελήφθη στο Περιστέρι με την κατηγορία της ασέλγειας μετά από καταγγελία των γονέων του θύματος, που είναι σήμερα 15 ετών. Το παιδί έπεφτε θύμα κακοποίησης για αρκετά χρόνια, πριν τελικώς αποκαλυφθεί το δράμα του.

Ο 62χρονος, ο οποίος είναι μακρινός συγγενής της οικογένειάς του, ασελγούσε στο παιδί παρουσία άλλων τεσσάρων ατόμων. Το παιδί δεν έχει καταφέρει να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, καθώς άκουγε μόνο τα μικρά τους ονόματα.

Ήδη έχει κινηθεί, από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η διαδικασία έκδοσης πράξης για να τεθεί σε αργία από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα.