“Shirley”: Η Ρετζίνα Κινγκ ως Σίρλεϊ Τσίσολμ

Μετά το σκηνοθετικό ντεμπούτο της, η Ρετζίνα Κινγκ επιστρέφει μπροστά από την κάμερα.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός θα ενσαρκώσει τη Σίρλεϊ Τσίσολμ, την πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέχθηκε στο Κογκρέσο και την πρώτη μαύρη υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ, σε επερχόμενη βιογραφική ταινία με τίτλο «Shirley».

Ο Τζον Ρίντλεϊ, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου για την ταινία «12 Years a Slave», γράφει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει την ταινία.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος. Η ιστορία θα επικεντρωθεί στην προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ το 1972.

«Η ατρόμητη αποφασιστικότητα της Σίρλεϊ Τσίσολμ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές από εμάς, και με αυτήν την ταινία ελπίζουμε να εμπνεύσουμε πολλές επόμενες γενιές» τόνισε η Ρετζίνα Κινγκ.

Η Ρετζίνα Κινγκ, η οποία είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο του Σωματείου Ηθοποιών -Screen Actors Guild για το One Night in Miami , θα συνεχίσει να συμμετέχει στο παρασκήνιο. Θα είναι παραγωγός, μαζί με την αδερφή της, Ρέινα Κινγκ της Royal Ties Productions. Οι Τζεφ Σκολ και Ανίκα ΜακΛάρεν είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας.

Η Ρετζίνα Κινγκ είναι μία ακόμη ηθοποιός που απεικονίζει τη Σίρλεϊ Τσίσολμ, ακολουθώντας την Ούζο Αντούμπα, η οποία κέρδισε Emmy για την ερμηνεία της στο «Mrs. America» των FX και Hulu, και τη Ντανάι Γκουρίρα που θα απεικονίσει την πολιτικό στο «The Fighting Shirley Chisholm» της Σίριν Ντάμπις που είναι ακόμα στο στάδιο της παραγωγής.