Παράξενα

“Η σιωπή των αμνών”: Θέλετε να μείνετε στο “Buffalo Bill's House”; (βίντεο)

Ποιος αγόρασε το σπίτι του "Buffalo Bill" και για ποιους θα είναι διαθέσιμο.

Το Buffalo Bill's House, διάσημο από τα γυρίσματα της ταινίας «The Silence of the Lambs», διατέθηκε προς πώληση τον περασμένο Οκτώβριο και τώρα πωλήθηκε για σχεδόν 300.000 δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του μεσιτικού γραφείου στο Instagram. Νέος ιδιοκτήτης είναι ο Chris Rowan, (Artist Director & Prop Stylist), ο οποίος το αγόρασε για να δώσει στους ρέκτες καταστάσεων τρόμου τη δυνατότητα τουρνέ, βιντεοσκόπησης αλλά και κατάλυμα και φαγητό.

Προς το παρόν, το διαβόητο σπίτι δεν είναι ανοιχτό για τουρνέ και διανυκτέρευση αλλά η παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν θα αργήσει.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι χάρη στο πάθος μου για τις ταινίες, στο επάγγελμά μου και σε μια “πιο ισχυρή επιταγή” μου δόθηκε η ευκαιρία να αγοράσω το Buffalo Bill's House» έγραψε ο Rowan στην ιστοσελίδα της οικίας ( https://buffalobillshouse.com/ ). «Έχω τόσες ιδέες να διατηρήσω την ιστορία του σπιτιού και να τη μοιραστώ με τους πολλούς που το αγαπούν όσο εγώ. Ελπίζω να σας δω όλους πολύ σύντομα για να απολαύσουμε λίγη φάβα κι ένα καλό chianti!» τόνισε.