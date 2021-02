Οικονομία

Φορολογικές υποχρεώσεις: Τέλος χρόνου για πληρωμή και τακτοποίηση

Ποιες είναι υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιήσουν και μέχρι πότε.

Του Νίκου Ρογκάκου

Σειρά υποχρεώσεων έχουν οι πολίτες που πρέπει να τακτοποιήσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, και έτσι πρέπει να σπεύσουν να τις πληρώσουν εάν δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Αν δε δοθούν και πάλι παρατάσεις, αυτήν την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, οι πολίτες θα πρέπει μεταξύ άλλων να κλείσουν εκκρεμότητες με τα τέλη κυκλοφορίας, τον ΕΝΦΙΑ, το ΦΠΑ, την κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές ή δωρεές, τις τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά μισθών, την υποβολή δήλωσης για «φορολογικό διαζύγιο», το «Πόθεν έσχες» αλλά και με το μητρώο της ΑΑΔΕ για το Airbnb.

Επίσης μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου, μετά τις δυο ημέρες παράταση στην προθεσμία που έδωσε το Υπ. Οικονομικών, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση νέες αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών η υποβολή των δικαιολογητικών σε ότι αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή 3 και την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 στο myBusinessSupport πήρε παράτασγ έως την 30η Ιουνίου 2021.Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 γίνεται έως την 30η Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα πρέπει είτε με ηλεκτρονικό τρόπο ή με κούριερ να υποβληθούν:

Δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός του Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2020 καθώς και των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή. Αξίζει να σημειωθεί μέσα από δηλώσεις δωρεών ή γονικών παροχών οι φορολογούμενοι μπορούν να πιστοποιήσουν ότι διασφάλισαν αναγκαίο εισόδημα κι έτσι μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου με την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης. Επίσης με τα ποσά των δωρεών, γονικών παροχών κτλ καλύπτονται δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. σπίτια αυτοκίνητα, εφόσον όμως η δωρεά ή η γονική παροχή ολοκληρωθούν εντός του επίμαχου φορολογικού έτους. Επειδή όμως, παρατάθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σχετικών πράξεων μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021, όσες έχουν γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου, θα «μετράνε» κανονικά για την κάλυψη των τεκμηρίων του έτους 2020. Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020. Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, από τον φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020. Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020. Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του. Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή. Τέλη κυκλοφορίας: Εως τις 26.2.2021 πραγματοποιείται η καταβολή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2021 και ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης θέσης σε εκούσια ακινησία (ψηφιακή «κατάθεση» πινακίδων) Επίσης έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 θα πρέπει να καταβληθούν η όγδοη δόση του φόρου εισοδήματος, η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ του Ιανουαρίου Έως 28.2.2021: πραγματοποιείται η υποβολή από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 στην Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων Πόθεν του έτους 2020 (χρήση 2019), πραγματοποιείται η oριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής, Χωριστές δηλώσεις: οι έγγαμοι φορολογούμενοι εφόσον γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μπορούν να αλλάξουν την απόφασή τους εντός της προθεσμίας δηλαδή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.