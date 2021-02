Κοινωνία

Σύλληψη ιερέα για λειτουργία με δεκάδες πιστούς

Τόσο ο κληρικός όσο και οι πολυάριθμοι πιστοί, αγνόησαν επιδεικτικά τα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.



Ιερέας συνελήφθη στη Λευκάδα έπειτα από έλεγχο της Αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό. Ο ιερέας λειτουργούσε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης στο Φρύνι της Λευκάδας.

Στη συγκεκριμένη εκκλησία, δε θα έπρεπε να υπάρχουν πάνω από 10 άτομα, όμως τη στιγμή που οι αστυνομικοί μπήκαν στην εκκλησία για έλεγχο, μέσα στον ναό βρίσκονταν 65 άτομα.

Ο ιερωμένος αρχικά συνελήφθη, όμως αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο των 1.500 ευρώ.