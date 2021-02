Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Οι κάτοικοι στα Διαπόντια Νησιά στηρίζουν μια κοιτίδα ελληνισμού

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στο εμβολιαστικό πρόγραμμα των κατοίκων των ακριτικών αυτών νησιών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου πραγματοποίησε επίσκεψη στα Διαπόντια Νησιά, προκειμένου να παραστεί στο εμβολιαστικό πρόγραμμα των κατοίκων των ακριτικών αυτών νησιών. Πρώτος σταθμός ήταν οι Οθωνοί και το τοπικό εμβολιαστικό κέντρο, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γιατρούς και τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση «αμέσως μετά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των ηρωικώς πεσόντων ανδρών του υποβρυχίου "Πρωτεύς", το οποίο βυθίστηκε κοντά στο νησί στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου στις 29 Δεκεμβρίου 1940. Ακολούθησε συνάντησή της με εκπροσώπους των τοπικών αρχών, με τους οποίους συζήτησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβιβάστηκε, στη συνέχεια, σε σκάφος του Λιμενικού που την μετέφερε στο Μαθράκι. Εκεί συναντήθηκε με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και πολίτες, οι οποίοι της εξέθεσαν τα θέματα που τους απασχολούν.

Από εκεί, η κυρία Σακελλαροπούλου μετέβη στην Ερείκουσα. Στο τοπικό εμβολιαστικό κέντρο συνάντησε την γιατρό, η οποία την ενημέρωσε για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού και συνομίλησε με τους τρεις μαθητές και τη δασκάλα τους, ενώ συνάντηση είχε και με εκπροσώπους των τοπικών αρχών».

Ολοκληρώνοντας την τριήμερη επίσκεψή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρέθηκα σήμερα στα Διαπόντια Νησιά, τους Οθωνούς, το Μαθράκι και την Ερείκουσα, νησιά στο δυτικότερο άκρο της πατρίδας μας, τόπους μοναδικής ομορφιάς και γαλήνης. Η επίσκεψή μου συνέπεσε με το εγχείρημα του εμβολιασμού στα νησιά αυτά και θα ήθελα εδώ να εξάρω, εκτός φυσικά από τη σημαντική συμβολή του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, και τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στο εμβολιαστικό εγχείρημα και γενικότερα τη διακριτική τους υποστήριξη σε αυτές τις περιοχές.

Ξέρω ότι πολλοί μένουν στον τόπο τους από την αγάπη για τον τόπο αυτό παρόλα τα προβλήματα και τις αντίξοες συνθήκες. Επίσης, Έλληνες της διασποράς επιστρέφουν εδώ για να βρουν τη μοναδική γαλήνη που προσφέρουν τα νησιά αυτά. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην Ερείκουσα, όπου βρίσκομαι αυτήν τη στιγμή, λειτουργεί και το σχολειό. Πριν από ενενήντα χρόνια είχε εκατό μαθητές, τώρα μόνο τρεις. Μακάρι σύντομα να μπορέσουν να λειτουργήσουν σχολεία και στα υπόλοιπα νησιά.

Θέλω, όμως, να γνωρίζουν οι κάτοικοι των νησιών αυτών ότι ξέρουμε ότι στηρίζουν μια κοιτίδα ελληνισμού με την παραμονή τους εδώ κι ότι η Πολιτεία είναι παρούσα. Αυτήν την ανάγκη αισθάνθηκα να εκφράσω με την επίσκεψή μας, που είναι πιο επιτακτική τώρα, τον καιρό της πανδημίας - ότι η Πολιτεία είναι παρούσα, ότι τους ακούει και θα τους στηρίζει πάντα».

Την κυρία Σακελλαροπούλου συνόδευαν ο Υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου.