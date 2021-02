Κοινωνία

Καταγγελία: Ο Κυριάκος αυτοκτόνησε επειδή δεχόταν bullying στον Στρατό

Συγκλονίζει όσα λέει ο πατέρας του νεαρού, που έχασε την ζωή του το Σάββατο.

Μια απίστευτη υπόθεση bullying στο στρατό, την οποία θα πρέπει να ερευνήσουν εις βάθος οι αρμόδιοι, κρύβεται πίσω, από τον θάνατο του 23χρονου Κυριάκου Ευαγγελάτου, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά, βυθίζοντας στο πένθος το νησί του Ιονίου, όπως υποστηρίζει η οικογένεια του.

Η οικογένεια του νεαρού καταγγέλλει ότι το παιδί τους δεχόταν bullying κατά τη στρατιωτική του θητεία, την οποία υπηρετούσε στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην αυτοχειρία. Βρισκόταν στην Κεφαλονιά κάνοντας χρήση 7ήμερης άδειας, αλλά την τρίτη ημέρα πήρε το αυτοκίνητό του, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και έπεσε στη θάλασσα, απ’ όπου δεν βγήκε ποτέ.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του 23χρονου Κυριάκου, ο πατέρας του ανέφερε ότι ο θάνατος του παιδιού του δεν ήταν ατύχημα, ήταν αυτοχειρία εξαιτίας του bullying που δεχόταν στο στρατόπεδο που υπηρετούσε.

«Ο γιος μου έδωσε τέλος στη ζωή του. Τον έστειλα να υπηρετήσει την πατρίδα, όπως την υπηρέτησα και εγώ. Τον προέτρεπα γιατί αυτό θεωρούσα ότι ήταν το σωστό, όπως έκανα και εγώ. Δυστυχώς όμως εκεί που πήγε του ασκήθηκε απίστευτη ψυχολογική βία και από φαντάρους και από υψηλόβαθμους αξιωματικούς, ήταν πυροβολητής και υπηρετούσε στην Πάτρα. Όλοι αυτοί θα πληρώσουν, γιατί δεν θέλω να θρηνήσουμε άλλα παιδιά όπως εγώ. Γιατί κανένας γονέας δεν αξίζει αυτό το πράγμα», είπε στο protothema.gr (σημ: απο όπου και η φωτογραφία του 23χρονου), ο πατέρας του νεαρού, Μάκης Ευαγγελάτος, o οποίος έκανε δηλώσεις και στα τιοπικά ΜΜΕ της Κεφαλονιάς..

