Κοινωνία

Προφυλακιστέος ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθητή με ειδικές ανάγκες

Ο 62χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη έπειτα από καταγγελία των γονιών του παιδιού, που μίλησε για την επί επτά χρόνια κακοποίησή του.

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του, ο 62χρόνος καθηγητής που κατηγορείται για, επί σειρά ετών, σεξουαλική κακοποίηση ενός 15χρόνου αγοριού με ειδικές ανάγκες.

Ο καθηγητής, που κρίθηκε προφυλακιστέος με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση, κατά μόνας και από κοινού.

Η υπόθεση του καθηγητή, ο οποίος υπηρετεί σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης στο Περιστέρι, ήρθε ενώπιον των Αρχών μετά από καταγγελία των γονέων του αγοριού, το οποίο τους μίλησε για την επί επτά χρόνια κακοποίηση του από τον κατηγορούμενο.

Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση με προσοχή, καθώς το αγόρι φέρεται να κατέθεσε πως σε μία περίπτωση κακοποιήθηκε από τον καθηγητή παρουσία άλλων τεσσάρων ατόμων.

Για την υπόθεση του καθηγητή έχουν ήδη εκκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας οι διαδικασίες για να τεθεί σε αργία, με εντολή της Υπουργού Νίκης Κεραμέως.