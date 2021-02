Οικονομία

Χειμερινές εκπτώσεις: παράταση ζητούν οι έμποροι

Τι αναφέρει στην επιστολή του προς τον Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Την παράταση της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, έως το τέλος Μαρτίου, ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το εμπόριο και εξαιτίας της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων αδιάθετου αποθέματος, ειδικά στα προϊόντα μόδας, ο εμπορικός κόσμος ζητάει την παράταση των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων 2021, έως το τέλος Μαρτίου.

«Η επαναλειτουργία των καταστημάτων από την Δευτέρα 1η Μαρτίου με ταυτόχρονη παράταση της εκπτωτικής περιόδου θα δώσει μια νέα ανάσα στην αγορά», όπως σημειώνεται στην επιστολή.