Οικονομία

Ο πλουσιότερος Ρώσος έγινε “φτωχότερος” κατά 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιουσία του συρρικνώθηκε εξαιτίας της “βουτιάς” της τιμής των μετοχών εταιρείας μεταλλείων.

Η περιουσία του πλουσιότερου Ρώσου, του Βλαντίμιρ Ποτάνιν, μειώθηκε κατά 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια, εξαιτίας της πτώσης των μετοχών της Norilsk Nickel της οποίας είναι συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης Forbes Real-Time η οποία ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το κεφάλαιο του Ρώσου δισεκατομμυριούχου μειώθηκε κατά 3,9% στις 14:45 ώρα Μόσχας, φθάνοντας τα 30,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ο Ποτάνιν βρίσκεται στην 47η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου και στην πρώτη θέση των πλουσιότερων Ρώσων. Στην δεύτερη θέση των πλουσιότερων Ρώσων βρίσκεται ο Αλεξέι Μορντασόφ με περιουσία 28,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η περιουσία του Ποτάνιν μειώθηκε λόγω της πτώσης της μετοχής της Norilsk Nickel, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, εξαιτίας της κατάρρευσης κτιρίου εργοστασίου εμπλουτισμού νικελίου στην πόλη Νορίλσκ.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Norilsk Nickel, Βλαντίμιρ Ποτάνιν, είχε ανακοινώσει ότι κατέρρευσε τμήμα του εργοστασίου εμπλουτισμού και πως η εταιρεία του θα επιβάλει πιο αυστηρούς κανόνες ασφαλείας στις μονάδες της, αποδίδοντας παράλληλα τα αίτια του δυστυχήματος, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι και τραυματίσθηκαν πέντε, στην ωμή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας.

Ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν, ο κύριος μέτοχος της γιγάντιας εταιρείας μεταλλείων Norilsk Nickel, έσπασε νέο ρεκόρ πλούτου στη Ρωσία, σύμφωνα με τον κατάλογο Forbes, παρόλο που στην επιχείρησή του επιβλήθηκε ένα τεράστιο πρόστιμο για ρύπανση.

Ο Ποτάνιν κατέχει το 34,54% των μετοχών της Norilsk Nickel, η μετοχή της οποίας πρόσφατα είχε παρουσιάσει αύξηση, καθώς ο ρωσικός αυτός όμιλος επωφελήθηκε από μια ισχυρή αύξηση εδώ και περίπου έναν χρόνο των τιμών των μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως το νικέλιο και το παλλάδιο, των οποίων είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο.

Το νικέλιο χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά οχήματα, η ζήτηση των οποίων αυξάνεται στον κόσμο.

Η επιχείρηση είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές της Ρωσίας, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, και ευθύνεται για μια μεγάλη καταστροφή που σημειώθηκε πέρυσι στην Αρκτική.

Στα τέλη Μαΐου 2020, 21.000 τόνοι καυσίμου χύθηκαν σε υδάτινες οδούς από τη δεξαμενή ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού που ανήκε σε μια εταιρεία της Norilsk Nickel.

Η ρύπανση αυτή προκάλεσε μια “κόκκινη παλίρροια” ορατή από το διάστημα κοντά στην πόλη Νορίλσκ της Αρκτικής.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η ρωσική δικαιοσύνη καταδίκασε τον όμιλο να καταβάλει πρόστιμο ρεκόρ 146,2 δισεκ. ρουβλιών (1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ) στις ομοσπονδιακές ρωσικές Aρχές.

Ο όμιλος Nornickel μοιάζει να προσπαθεί να κάνει πιο “πράσινη” τη δημόσια εικόνα του, ιδιαίτερα έπειτα απ' αυτή την οικολογική καταστροφή. Τους τελευταίους μήνες ανακοίνωσε το κλείσιμο ενός χυτηρίου χαλκού και ενός χυτηρίου νικελίου στη χερσόνησο της Κόλα, που θεωρείται από τα πιο μολυσμένα μέρη στον κόσμο, κυρίως εξαιτίας εκπομπών διοξειδίου του θείου.