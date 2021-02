Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο - Λιγνάδης: Διευκρινίσεις για τα προγράμματα με ανήλικους

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και τα εργαστηριακά προγράμματα με τους ανήλικους πρόσφυγες.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή με εργαστηριακά προγράμματα του Εθνικού Θεάτρου με ανήλικους πρόσφυγες, ούτε είχε προκύψει η παραμικρή διερευνητέα συμπεριφορά κατά το διάστημα της θητείας του ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, σημειώνοντας πως «το σύνολο των υπηρεσιών μας βρίσκεται στη διάθεση κάθε αρμόδιας δημόσιας Αρχής για τη διερεύνηση και την αποκάλυψη της αλήθειας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Εθνικό Θέατρο είναι συγκλονισμένο από τον ορυμαγδό των τελευταίων καταγγελιών ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης. Συμπαρίσταται αμέριστα σε όσους έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής κακοποιητική, παραβατική συμπεριφορά και καλεί κάθε θύμα να απευθυνθεί ελεύθερα και άφοβα στα αρμόδια θεσμικά όργανα

Μολονότι, και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε διερευνητέα συμπεριφορά κατά το διάστημα της θητείας του κ. Λιγνάδη ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή, σχετιζόμενη με τις δραστηριότητες του Εθνικού Θεάτρου, το σύνολο των υπηρεσιών μας βρίσκεται στη διάθεση κάθε αρμόδιας δημόσιας Αρχής για τη διερεύνηση και την αποκάλυψη της αλήθειας.

Αισθανόμαστε ειδικώς την ανάγκη να διευκρινίσουμε ότι ο κ. Λιγνάδης ουδέποτε είχε οποιαδήποτε διδακτική οργανωτική εμπλοκή με εργαστηριακά προγράμματα του Εθνικού Θεάτρου, προς Έλληνες ή πρόσφυγες ανηλίκους, τα οποία διεξάγονταν ανέκαθεν με εγγυήσεις διαφάνειας ως προς το περιεχόμενο και την ταυτότητα διδασκόντων και διδασκομένων, αλλά και συμμετεχουσών οργανώσεων. Οποιαδήποτε σύνδεση της επικαιρότητας με το εκπαιδευτικό έργο του Εθνικού Θεάτρου είναι ανακριβής και αποπροσανατολιστική. Κατά τα λοιπά, το Εθνικό Θέατρο αυτονοήτως απέχει από το σχολιασμό οποιασδήποτε δικονομικής εξέλιξης επί εκκρεμούς ποινικής υπόθεσης.

Θα δώσουμε τη μάχη μαζί με όλη τη θεατρική οικογένεια, την Πολιτεία και το σύνολο του καλλιτεχνικού και εργασιακού δυναμικού μας για να αποσυνδεθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας κάθε επίμεμπτη συμπεριφορά ατόμων από τη λειτουργία και το κύρος των θεσμών της τέχνης και του πολιτισμού, τους οποίους οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να θωρακίσουμε και να ενδυναμώσουμε.»