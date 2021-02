Πολιτική

Κόντρα Μαξίμου - Τσίπρα για Λιγνάδη και Μενδώνη

Την αποπομπή της Υπ. Πολιτισμού ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας. Σκληρή απάντηση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Σε οξείς τόνους μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τους κυβερνητικούς χειρισμούς, με αιχμή την στάση και τις αντιδράσεις της Λίνας Μενδώνη.

Το μεσημέρι, η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, κάλυψε πλήρως την Υπουργό Πολιτισιμού, λέγοντας ότι ειναι καλή υπουργός και έχει επιτελέσει έργο, αποδίδοντας σε λανθασμένο επικοινωνιακό χειρισμό απο μέρους της κ. Μενδώνη όσα είπε για τον Δημήτρη Λιγνάδη, χαρακτηρίζοντας τον ως "επικίνδυνο άνθρωπο".

Το απογευμα της Δευτέρας, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε εκ νέου την παραίτηση της κ. Μενδώνη, λέγοντας ότι και το Μαξίμου θα πρέπει να αναλάβει ευθύνες που του αναλογούν, αναφέροντας σε δήλωση του «Επί είκοσι και πλέον ημέρες η χώρα βρίσκεται μπροστά σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Μπροστά σε ένα μεγάλο έγκλημα, που αφορά βιασμούς ανηλίκων και πιθανότατα κύκλωμα trafficking και παιδεραστίας. Αλλά και σε ένα μεγάλο σκάνδαλο, που αφορά την απόπειρα συγκάλυψης αυτών των αποτρόπαιων πράξεων. Ο κ. Μητσοτάκης φέρει βαρύτατη πολιτική ευθύνη. Και καλό είναι τούτη την ώρα να αφήσει τα επικοινωνιακά κόλπα. Το μέγα θέμα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων, δεν είναι το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, αλλά οι βαρύτατες ηθικές και πολιτικές ευθύνες που βαρύνουν την κυβέρνησή του. Τον καλώ, λοιπόν, έστω και εκ των υστέρων, να πράξει το αυτονόητο. Να αποπέμψει την κυρία Μενδώνη από τα υπουργικά της καθήκοντα. Και να ζητήσει “συγγνώμη” από τα θύματα αλλά και από τον ελληνικό λαό, για τα λάθη και τις ολιγωρίες της κυβέρνησής του, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί».

Η απάντηση του Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα

Άμεση ήταν η απάντηση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, το οποίο σε ανακοίνωση του αναφέρει «Αναμένουμε τον κ. Τσίπρα την Πέμπτη στη Βουλή προκειμένου να τοποθετηθεί για τα όσα, όντως συγκλονιστικά, αποκαλύπτονται. Ο ίδιος και το κόμμα του έχουν αποδυθεί σε μια πρωτοφανή καμπάνια χυδαιότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, άλλοτε φανερά κι άλλοτε κρυπτόμενοι πίσω από τη στρατιά των troll τους στο διαδίκτυο έφθασαν στο έσχατο σημείο λασπολογίας μιλώντας ακόμη και για #ΝΔ_παιδεραστές. Προσπαθούν έτσι να μετατρέψουν ένα μείζον θέμα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα ΜΜΕ, τους εργασιακούς χώρους, όπως είναι το ελληνικό #metoo και οι υποθέσεις παιδεραστίας, που αφορούν και την περίοδο διακυβέρνησής του 2017-2018, σε ελληνικό QAnon. Ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για ανοιχτή συζήτηση μπροστά στον ελληνικό λαό, στη Βουλή, καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων ώστε να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να μπει φραγμός σε τέτοιου είδους νοσηρά φαινόμενα».

ΣΥΡΙΖΑ: 7 κρίσιμα ερωτήματα για τον κ. Λιγνάδη

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μακροσκελή ανακοινωση του, ανέφερε τα εξής

«Ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Μενδώνη είναι υπόλογοι για την επί 20 μέρες προσπάθεια συγκάλυψης. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να καλύπτει την κ. Μενδώνη ακόμη και σήμερα, με το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά και της κοινωνίας και του καλλιτεχνικού κόσμου απέναντί του, επιβεβαιώνει πως όλα έγιναν με δική του ευθύνη και δικές του εντολές». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «αρχική επιλογή ήταν το κουκούλωμα και αναγκάστηκαν να αλλάξουν στάση μόνο όταν έγινε γνωστό πως κατατίθεται μήνυση κατά του κ. Λιγνάδη για υπόθεση που δεν έχει παραγραφεί. Τότε και μόνο τότε, αναγκάστηκαν να κάνουν στροφή 180 μοιρών. Και ο πρώτος πήγε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ η δεύτερη έκανε την συνέντευξη Τύπου για να δηλώσει εξαπατημένη». Ακολούθως παραθέτει «το ιστορικό», αναφέροντας «Τι είχε, όμως, προηγηθεί όλων αυτών:

7 Αυγούστου 2019: Ένα μήνα μετά τις εκλογές, η κ. Μενδώνη εμφανίζεται στη Βουλή για να ανακοινώσει την κατάργηση του διαγωνισμού για την θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου που είχε προκηρύξει η προκάτοχος της κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, “για λόγους δημοσίου συμφέροντος” και τοποθετεί με ανάθεση στη θέση αυτή τον κ. Λιγνάδη.

2 Φεβρουαρίου 2021: Το υπουργείο Πολιτισμού, απαντώντας σε δημοσίευμα της δημοσιογράφου Έλενας Ακρίτα που έκανε λόγο για παραίτηση Λιγνάδη με αφορμή καταγγελίες, κάλυψε τον καλλιτεχνικό διευθυντή κάνοντας λόγο για “φήμες” και “ασαφείς σκοπιμότητες”. Ενώ η ίδια η κ. Μενδώνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωνε ότι “το σενάριο που στήθηκε περί παραίτησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού δεν ευσταθεί” και “μη δημιουργούμε πλαίσιο ανθρωποφαγίας που δε στέκει σε κράτος δικαίου”.

6 Φεβρουαρίου 2021: Δημοσιεύεται η συγκλονιστική μαρτυρία για βιασμό, του Νίκου Σ. στον διαδικτυακό ιστότοπο 2020mag.gr. Ο κ. Λιγνάδης αναγκάζεται να υποβάλλει παραίτηση, αλλά η υπουργός ούτε τότε απευθύνεται στη Δικαιοσύνη.

8 Φεβρουαρίου 2021: Αντί η κ. Μενδώνη να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, δηλώνει: “Για τον κ. Λιγνάδη μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Όπως ο ίδιος λέει στην επιστολή του δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το κλίμα των φημών που δημιουργούσε έναν κλοιό γύρω του”. Ενώ σε σχετική ερώτηση για το αν η ίδια ζήτησε την παραίτηση Λιγνάδη, απαντά πως “την παραίτηση του κ. Λιγνάδη δεν την είχα ζητήσει και δεν την είχε υποβάλει πριν μερικές μέρες, που έγινε μία σχετική συζήτηση μέσω των social media. Υπέβαλε την παραίτησή του αργά το απόγευμα του Σαββάτου και την αποδέχτηκα λίγο μετά”. Την ίδια ημέρα η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σία Αναγνωστοπούλου, καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς την κ. Μενδώνη, που αναφέρει: “Η απόφασή σας επί δύο εβδομάδες να επιβληθεί η σιωπή για την υπόθεση αυτή και άρα η ευθύνη της συγκάλυψης, παρά την κραυγή των σπουδαστών και σπουδαστριών της Ανώτατης Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ήταν αποκλειστικά δική σας ή ενεργήσατε κατόπιν συνεννόησης με τον πρωθυπουργό του οποίου, ως γνωστόν, επιλογή ήταν ο κ. Λιγνάδης;”. Η ερώτηση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

13 Φεβρουαρίου: Ο κ. Τσίπρας με ανάρτησή του καλούσε τον κ. Μητσοτάκη να πάρει θέση για τις καταγγελίες για τον κ. Λιγνάδη και να δώσει εξηγήσεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά: “Για ποιο λόγο η κ. Μενδώνη, ενώ γνώριζε, επί δυο εβδομάδες παρείχε πλήρη κάλυψη στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού; Αν ο λόγος δεν είναι οι εντολές του, τότε οφείλει να ζητήσει αμέσως την παραίτηση της υπουργού του”. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ότι πρόκειται για “χυδαιότητες”.

15 Φεβρουαρίου: Ο εκπρόσωπος του κ. Μητσοτάκη, κ. Ταραντίλης, διέψευσε ότι η παραίτηση σχετιζόταν με την καταγγελία του Νίκου Σ., αποδίδοντάς την σε “προσωπικούς λόγους”, παρά το γεγονός ότι έγινε αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελίας.

19 Φεβρουαρίου: Την ημέρα υποβολής της μήνυσης για μη παραγεγραμμένο αδίκημα σε βάρος του κ. Λιγνάδη, η κ. Μενδώνη ανακαλύπτει ότι τελικά πρόκειται για “επικίνδυνο άνθρωπο”, ισχυριζόμενη πως “εξαπατήθηκε από την βαθιά υποκριτική του τέχνη”.

22 Φεβρουαρίου: Σήμερα ο κ. Σκέρτσος διέψευσε τους Ταραντίλη και Μενδώνη, ισχυριζόμενος τελικά πως “την ίδια μέρα που υπήρξε η καταγγελία, ζητήθηκε και δόθηκε η παραίτηση Λιγνάδη”, αλλά χωρίς να εξηγήσει γιατί τότε δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη».

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει, όπως αναφέρει «τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν:

Για ποιο λόγο η κ. Μενδώνη δεν απευθύνθηκε στη Δικαιοσύνη, την ίδια ημέρα της δημοσιοποίησης της δημόσιας καταγγελίας του Νίκου Σ. για βιασμό, δηλαδή στις 6/2, ή έστω όταν ο δικηγόρος του θύματος κατέθεσε αίτηση για εισαγγελική παρέμβαση στην εισαγγελία πρωτοδικών, δηλαδή στις 8/2; Γιατί η κ. Μενδώνη προέβη σε συνέντευξη τύπου, δημόσια καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά εναντίον του κ. Λιγνάδη, όταν και μόνο όταν της έγινε γνωστό ότι υπάρχει μηνυτήρια αναφορά θύματος για υπόθεση που δεν έχει παραγραφεί, δηλαδή στις 19/2; Ζήτησε η κ. Μενδώνη τη παραίτηση του κ. Λιγνάδη στις 6/2 μετά τη καταγγελία Νίκου Σ., όπως δήλωσε σήμερα ο κ. Σκέρτσος ή ισχύει η αρχική της δήλωση, ότι ο κ. Λιγνάδης παραιτήθηκε αυτοβούλως; Ποιος υπουργός λέει αλήθεια και ποιος ψέματα; Με ποια αρμοδιότητα και μαζί με ποιον -αφού η κ. Μενδώνη μίλησε σε πρώτο πληθυντικό - ανέλαβαν ανακριτικές αρμοδιότητες και «πείστηκαν» ή «εξαπατήθηκαν» από τον κ. Λιγνάδη, αντί να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη για τόσο σοβαρές κατηγορίες; Μεταξύ αυτών που συνομίλησαν μαζί του ήταν και ο κ. Μητσοτάκης ; Η ολιγωρία των σχεδόν τριών εβδομάδων της κυβέρνησης να ζητήσει συνδρομή της δικαιοσύνης οδήγησε ή όχι σε κρίσιμες καθυστερήσεις σε σχέση με τη συλλογή κρίσιμου υλικού για την υπόθεση από τις αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές; Πόσο καθοριστικός ήταν εν τέλει ο χρόνος των τριών εβδομάδων για τον κατηγορούμενο, προκειμένου να μπορεί εάν θέλει να εξαφανίσει κρίσιμο για τις αρχές υλικό 3 εβδομάδες, να αλλάξει σπίτι, να εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές για να αποφύγει έρευνες στην οικία του, κατασχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών που ενδεχομένως να είχαν επιβαρυντικά στοιχεία; Τέλος, ποιου επιλογή ήταν ο κ. Λιγνάδης και ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για χάρη του. Της κ. Μενδώνη ή του κ. Μητσοτάκη; Και ποιος τελικά θα ζητήσει μία συγγνώμη και θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την επιλογή αυτήν;».