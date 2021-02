Οικονομία

“Εξοικονομώ – Αυτονομώ”: πότε ξεκινάει η φάση υποβολής των δικαιολογητικών

Τι θα γίνει με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση». Τι ισχύει για την υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για πολυκατοικίες.

Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10:00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Αυτό γνωστοποιείται με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία 30 ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ακόμη, ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.

Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00. Με το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.