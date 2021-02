Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο η Ελλάδα στους εμβολιασμούς

Ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα η αναπλήρωση των ραντεβού που ακύρωσε η «Μήδεια». Και από τα ΚΕΠ το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πόσα εμβόλια παραλάβαμε σήμερα από την Pfizer.

Ο Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, τόνισε ότι από σήμερα το πρωί έχουν πραγματοποιηθεί ήδη περίπου 30.000 εμβολιασμοί και συνολικά στη χώρα μας έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 725.000 άνθρωποι, μέχρι αυτή τη στιγμή.

Η χώρα μας, υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους, βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών σε ότι αφορά το πρόγραμμα υλοποίησης των εμβολιασμών, καθώς ήδη έχουν κλειστεί ή έχουν πραγματοποιηθεί, περισσότερα από 1.400.000 ραντεβού για εμβολιασμούς. Μέσα στο Μάρτιο έχουν κλειστεί 720.000 ραντεβού για εμβολιασμούς πολιτών.

Όλα αυτά είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των εμβολίων που προμηθευόμαστε. Σήμερα παρελήφθησαν 112.000 εμβόλια από την Pfizer, ενώ την περασμένη εβδομάδα παραλάβαμε 24.000 εμβόλια από τη Moderna και 90.000 από την AstraZeneca.

Απόρροια όλων αυτών, είναι ότι το επιδημιολογικό φορτίο στις μεγάλες ηλικίες που έχουν εμβολιαστεί, αρχίζει να μειώνεται.

Σε ότι αφορά την αναπλήρωση των ραντεβού που αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας «Μήδεια», αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.

Τέλος ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε και στο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να προμηθεύονται πλέον και από τα ΚΕΠ