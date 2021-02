Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Σημαντικά νέα για το εμβόλιο της Pfizer (βίντεο)

Εξαιρετικά σημαντικά ήταν τα νέα από το μέτωπο του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στα οποία αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Αναφερόμενη ειδικότερα στο εμβόλιο της Pfizer, η κ. Θεοδωρίδου ανέφερε πως γίνεται πλέον πιο εύχρηστο και αποδεικνύεται αποτελεσματικό ακόμη και σε ασυμπτωματικούς φορείς του ιού, εμποδίζοντας έτσι τη διασπορά του.

Ειδικότερα, επικαλούμενη διαπίστωση που δημοσιεύτηκε στο Lancet, ανέφερε πως το εμβόλιο της Pfizer φαίνεται ότι είναι σταθερό ακόμη και σε υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που είχε προβλεφθεί αρχικά, όπως π.χ. ενός ψυγείου. Εξήγησε πως είναι σημαντικό γιατί δεν είναι εύκολο να διακινηθεί όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή.

Στη συνέχεια, επικαλούμενη έρευνα σε 9.000 υγειονομικούς στο Ισραήλ, είπε πως η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer μετά την πρώτη δόση ανήλθε στο 85%, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ασυμπτωματική νόσο. Αυτό, εξήγησε, δίνει μία καινούργια διάσταση στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αφού μειώνει σημαντικά τη διασπορά του ιού.

Εκτός από την καθημερινότητά μας, η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά και την προληπτική ιατρική, ανέφερε επίσης.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται οι εμβολιασμοί και από τους ενήλικες και από τους γονείς για τα παιδιά, υπενθυμίζοντας ότι η σύσταση είναι 14 μέρες πριν ή μετά το εμβόλιο κατά της COVID-19. Για τα παιδιά ο κίνδυνος παραμέλησης των εμβολίων είχε εντοπιστεί έγκαιρα και έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες.

Επεσήμανε, εξάλλου, ότι το εμβόλιο της Pfizer έχει αδειοδοτηθεί για ηλικίες άνω των 16 ετών και όπως είπε παιδιά με αυξημένο κίνδυνο, μπορούν να το κάνουν.

«Η εκρίζωση του κορονοϊού είναι κάτι το ανέφικτο, όμως μπορεί ο κορονοϊός να συμβιώσει μαζί μας ειρηνικά, χωρίς να μας απειλεί, και αυτό θα επιτευχθεί από τη φυσική νόσηση και τον εμβολισμό», ανέφερε η Μαρία Θεοδωρίδου.