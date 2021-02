Αθλητικά

Παναθηναϊκός: μεταγραφική “βόμβα” με Χεζόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο Κροάτης που στα 17 του πήρε μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα, πριν περάσει τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί στο NBA.

Τον ΝΒΑερ Μάριο Χεζόνια έντυσε στα πράσινα ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Κροάτη σμολ φόργουορντ, αφού πρώτα συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα, την ομάδα που έχει τα δικαιώματά του στην Ευρώπη. Στο συμβόλαιο των «πρασίνων» με τον Χεζόνια υπάρχει οψιόν για συνέχιση της συνεργασίας, ωστόσο θα απαιτηθεί επαναδιαπραγμάτευση με την Μπαρτσελόνα.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Μάριο Χεζόνια μέχρι τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη διοίκηση της FC Barcelona για την άριστη μεταξύ μας συνεργασία ως προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Μάριο Χεζόνια γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1995 στο Dubrovnik της Κροατίας, έχει ύψος 2.03μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «3» και «4». Το 2015 επελέγη στο νούμερο 5 του NBA Draft από τους Orlando Magic. Στην ομάδα του Orlando αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2018 πριν ακολουθήσουν οι New York Knicks (2018-2019) και οι Portland Trail Blazers (2019-2020).

Ο Χεζόνια ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της πόλης του Dubrovnik σε ηλικία 12 ετών και έμεινε εκεί για δύο χρόνια. Το 2010 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΚΚ Zagreb, με την οποία το 2011 κέρδισε το Nike International Junior Tournament.

Τον Ιούλιο του 2012 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Barcelona όντας σε ηλικία 17 ετών.

Τη σεζόν 2012-2013 δόθηκε δανεικός στην Barcelona B, που αγωνιζόταν στην LEB Oro, τη δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, έπαιξε κάποια ματς με την πρώτη ομάδα και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Euroleague. Σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 2.5 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Κροάτης φόργουορντ είχε πιο σημαντικό ρόλο με την ομάδα της Βαρκελώνης στην Euroleague. Με την έναρξη της σεζόν 2014-2015 η παρουσία του Χεζόνια στην ομάδα έγινε μεγαλύτερη καθώς αγωνιζόταν για περίπου 15 λεπτά κατά μέσο όρο στην EuroLeague.

Την 1η Φεβρουαρίου του 2015 ευστόχησε σε 8 στα 8 τρίποντα στη νίκη της ομάδας του επί της Bruixa d'Or Manresa με 101-55. Μάλιστα, αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής εκείνης στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Euroleague έχοντας 7.7 πόντους 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στις 25 Ιουνίου του 2015 ο Χεζόνια επελέγη στο νούμερο 5 του NBA draft από τους Orlando Magic στους οποίους αγωνίστηκε για τρία χρόνια.

Στην πρώτη του σεζόν στο NBA είχε κατά μέσο όρο 6.1 πόντους 2.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 79 ματς.

Την αγωνιστική περίοδο 2016-17 η ομάδα του είχε πολύ κακή παρουσία στο πρωτάθλημα με τον Κροάτη φόργουορντ να έχει 4.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.

Στην 3η και τελευταία του σεζόν στους Orlando Magic ο Χεζόνια είχε εξαιρετική παρουσία με 9.6 πόντους και 3.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς.

Στις 17 Δεκεμβρίου του 2017 σε αγώνα κόντρα στους Detroit Pistons πραγματοποίησε career-high, σκοράροντας 28 με 8/12 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ στην ήττα της ομάδας του με 114–110.

Το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας για με τους New York Knicks με τους οποίους είχε 8.8 πόντους και 4.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Στις 3 Ιουλίου του 2019 ο Χεζόνια υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Portland Trail Blazers. Σε 53 αγώνες της σεζόν 2019-2020 είχε 4.8 πόντους και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς.

Ο Super Mario έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της Κροατίας και το 2011 κατέκτησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 16 αναδεικνυόμενος MVP του τουρνουά. Από το 2014 είναι μέλος της Εθνικής Ανδρών της χώρας του. Συμμετείχε μαζί της στο EuroBasket 2015 έχοντας κατά μέσο όρο 6.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Το 2016 εκπροσώπησε την Κροατία στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατέλαβε μαζί της στην 5η θέση.