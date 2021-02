Κοινωνία

Γείτονες Δημήτρη Λιγνάδη: πολλά παιδιά έρχονταν σπίτι του μέσα στην νύχτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτοικοι του Μεταξουργείου μιλούν για την συμπεριφορά του ηθοποιού, τις βόλτες του στα στέκια των νέων και για «πλειάδα ανήλικων» στο σπίτι του.