Κοινωνία

Βλάχος στον ΑΝΤ1: ξεκάθαρη και συγκεκριμένη έρχονται νέες καταγγελίες για τον Δημήτρη Λιγνάδη (βίντεο)

Ο συνήγορος δύο εκ των καταγγελλόντων μιλά για ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στις μαρτυρίες και αποκαλύπτει τα τηλεφωνήματα που έχει δεχτεί για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.